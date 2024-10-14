Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал новую причину, по которой мировое спорт пострадал из-за отстранения российских атлетов. Бывший биатлонист предложил совершенно абсурдную мысль о том, что теперь европейцам и американцам не на кого больше выплескивать ненависть.

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Об этом Васильев заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат убийства украинцев и войны против нашей страны добавил, что отсутствие соперничества между Россией и другими странами якобы навредило именно Западу.

"Мировой спорт очень много потерял, очень много. Не хватает той, может быть, важной составляющей для наших недругов, что некого ругать. Раньше был источник для того, чтобы каким‑то образом выместить свою озлобленность, ненависть, обвинить русских во всех, прежде всего своих, грехах. А теперь русских нет, и кого ругать‑то? Даже в этой части они много потеряли", – сказал Васильев.

Ранее известный пропагандист Дмитрий Губерниев пришел к выводу, что в мировом биатлоне никак не ощущают отсутствие российских спортсменов.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе призвала сбросить мощную бомбу на Лондон, чтобы Россию вернули в мировой спорт.

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