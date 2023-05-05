Чемпион мира из РФ, говоря о ситуации в России, заявил, что из сборной 'выгоняют за мнение'

Чемпион мира по биатлону 2017 года Антон Бабиков объяснил молчание российских спортсменов о политике и войне в Украине страхом быть выгнанными из сборной. По мнению спортсмена, этим национальные команды страны-агрессорки сильно отличаются от западных, где атлеты могут свободно говорить о чем угодно.

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Об этом Бабиков заявил в интервью порталу Sports.ru. Он добавил, что лично не испытывает страха перед возможными санкциями, а также выступил категорически против различных ограничений и запретов на высказывания спортсменами личного мнения о ситуации в мире и стране.

"Я готов про это говорить тет-а-тет с кем угодно. И, уверен, донесу свою позицию. Но когда такие высказывания появляются в медиа, люди воспринимают это как излишнюю говорливость. У них в сборной, наверное, не выгоняют за мнение, а у нас выгоняют. Хотя не могу сказать, будто мне страшно. Теперь-то уже чего бояться? Я считаю, что все люди должны говорить о чем угодно, если у них сформировано на этот счет мнение и они могут его аргументировать. Я против запретов и ограничений", – сказал Бабиков.

Ранее российский биатлонист наглядно продемонстрировал своим соотечественникам, насколько низкий уровень их жизни по сравнению с Европой.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад выступил проти отстранения российских и беларуских спортсменов от международных соревнований.

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