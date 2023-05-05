'В знак уважения к героизму': президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет CZ 75. Фото

Президент Чехии Петр Павел подарил главе Украинского государства Владимиру Зеленскому легендарный пистолет CZ 75. Презент вручен в знак уважения к героизму украинского народа.

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Об этом Петр Павел сообщил в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что восхищается стойкостью украинской нации.

"В феврале 2022 года Россия сильно ударила по стойкости украинских людей. С самого начала им помогает в бою и чешское оружие. В знак уважения к героизму украинцев я вручил Зеленскому легендарный CZ 75 серийный номер 22. Издание Ордена Белого Льва описывает мужество, с которым он стоит во главе своего народа", – написал президент Чехии.

Стоит отметить, что CZ 75 – полуавтоматический пистолет чешского производителя огнестрельного оружия ČZUB. Впервые он был представлен в 1975 году. Пистолет имеет полностью стальную конструкцию и кованый ствол. Он широко распространен по всему миру и является самым распространенным пистолетом в Чешской Республике.

Ранее Петр Павел заявил, что после начала полномасштабного вторжения России у украинцев и, в частности, у президента Украины Владимира Зеленского есть мало поводов для улыбок. Однако глава государства смог поддержать свою нацию в самые темные времена.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Чехии во время визита в Киев расписался на технике Вооруженных сил Украины. Он выразил уверенность в победе нашей страны в войне.

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