'Будто это норма'. Чемпиона мира из РФ поразило происходящее в российской глубинке

Чемпион мира по биатлону-2017 Антон Бабиков после бана российских биатлонистов из-за полномасштабной войны в Украине, был вынужден выступать на национальных стартах. Покатавшись по российской глубинке, 31-летний уроженец Уфы не смог сдержать эмоций.

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В интервью sports.ru спортсмен признался, что особенно разница в уровне жизни поражает в сравнении с какими-то маленькими поселками из Германии.

"Но приезжаешь в достаточно крупный поселок [у нас], заходишь в магазин, а там в августе фрукты – как будто с Нового года", – отметил Бабиков.

Но чемпиона беспокоит не цена продуктов.

"Проблема не в том, что я себе их не куплю, а в том, что местным жителям говорят, будто это норма. И они в это верят. К ним приезжает половина России и оставляет огромные деньги, но люди на местах даже нормальное питание получить не могут", – признался биатлонист.

В комментариях российские болельщики бурно отреагировали на такие слова своего кумира.

"Я из Бурятии, все сказанное им подтверждаю! В деревнях ужас какая жизнь, но зато отдать последнее на СВО - долг каждого, иначе украинцы придут и жизни научат", – пишут юзеры.

Другие с сарказмом пишут, что дело россиян страдать, а не жить, и "благодарят" за это своего лидера.

Ранее российский биатлонист наглядно продемонстрировал своим соотечественникам, насколько низкий уровень их жизни по сравнению с Европой.

Также Бабиков объяснил молчание российских спортсменов о политике и войне в Украине.

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