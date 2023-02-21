''Побили'' россиянок в Сочи: как Украина выиграла олимпийское ''золото'' после расстрелов на Майдане

Чемпионат мира по биатлону-2023 завершился для Украины без медалей, но 9 лет назад в этот день наша команда победно финишировала в женской эстафете на Олимпийских играх-2014 в Сочи. После расстрелов на Майдане украинские биатлонистки блестяще прошли дистанцию, оставив за спиной россиянок, которые так хотели выиграть дома и порадовать свое кровавое правительство, уже начавшее оккупацию Крыма.

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OBOZREVATEL решил вспомнить ту легендарную гонку 21 февраля 2014 года, когда Юлия Джима, Вита и Валя Семеренко и финишер нашей сборной Елена Пидгрушная принесли Украине первую золотую медаль Олимпиад в биатлоне, да еще в такое тяжелое для страны время.

Женская мужская эстафеты закрывали программу зимних Олимпийских игр в Сочи. К этому времени Вита Семеренко успела стать бронзовым призером призером в спринте. Но главные надежды возлагались на женскую команду в эстафете, ведь за год до этого Джима, сестры Семеренко и Пидгрушная стали вице-чемпионками планеты, а также брали "золото" на Кубке мира.

Однако и подготовка к Олимпиаде, и сами Игры, оказались крайне нервными для украинских спортсменов. Во-первых, на фоне Майдана и разговоров о намерении России захватить Крым звучали мнения о бойкоте Сочи, мол, наши олимпийцы не должны соревноваться на вражеской территории. Во-вторых, в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева от рук силовиков погибло более 100 участников Революции достоинства.

И, в-третьих, накануне эстафеты, 20 февраля, Россия начала военную оккупацию Крыма – именно тогда на территории полуострова появились первые "зеленые человечки", военные РФ без опознавательных знаков, которые блокировали украинские военные части и неделю спустя способствовали захвату правительственных зданий Автономной республики.

Все эти факторы, безусловно, влияли на украинских спортсменов, которые получали из дома страшные новости. Елена Пидгрушная признавалась, что после индивидуальных гонок у нее были минутные расстройства, но на эстафету все сумели собраться.

"Мы профессионалы в своем деле, готовились к этим стартам более 15 лет, поэтому, несмотря на все события, которые происходят сегодня дома, выходя на старт, мы думали только о том, что должны делать и как нам надо это делать. Это и принесло свои плоды", – вспоминала Елена.

На первом же этапе той золотой для нас эстафеты из борьбы за "золото" выбыли два два фаворита: падение и проблема с винтовкой Франциски Пройсс откинули далеко назад сборную Германии, а Франция и вовсе вынуждена была сняться с гонки после падения Мари-Лор Брюне. В итоге основными конкурентами украинской команды стали РФ и Норвегия.

Первый этап в составе Украины добротно провела Вита Семеренко, допустившая только один промах на стрельбе и передавшая эстафету в первой тройке с совсем небольшим отставанием от лидеров.

Далее блестяще выступила самая молодая в команде Юлия Джима, которая также стреляла без дополнительных патронов, сумела убежать от россиянки и итальянки и вывести украинок в лидеры перед третьим этапом.

"В этот сезон мы были одной из самых сильных эстафетных команд в биатлоне. И мы явно ехали в Сочи за медалью – только непонятно, за какой. События, которые в этот период происходили дома, нас очень выбили из привычной колеи. Это добавило еще больше нервов, адреналина, и, наверно, это заставило нас выложиться не на 100, а на все 200%, и завоевать "золото"", – вспоминала Юлия.

Ключевым и самым нервным моментом всей гонки стала стрельба стоя Вали Семеренко. Титулованная спортсменка допустила три промаха в первых пяти выстрелах и ходила по краю пропасти, закрывая мишени дополнительными патронами. Но, слава Богу, обошлась без штрафного круга и передала эстафету Елене Пидгрушной с преимуществом в 28 секунд от соперниц.

Реактивная норвежка Тура Бергер и россиянка Ольга Вилухина приложили максимум усилий, чтобы догнать нашего финишера, даже немного сократили отставание после стрельбы лежа, где Елена использовала дополнительный патрон. Но стойку Пидгрушная, которая сейчас выступает под фамилией Билосюк, отработала без ошибок и буквально понеслась на финиш!

Елена закончила гонку в гордом одиночестве с отрывом в 26 секунд от России, которая стала второй. Бронзовые медали достались Норвегии.

"Весь последний круг после ухода со стрельбища был очень сложным. Я знала, что Оля быстро отстреляла и она опасна, как и Тура Бергер. У меня почти не оставалось сил. Весь круг я бежала через "не могу". Тренеры мне подсказывали держать свой темп, а я до последнего говорила себе, что сегодня мы должны победить, хотя ноги уже подкашивались", – призналась позже будущая Билосюк.

Также после гонки наши биатлонистки жаловались, что россияне на стадионе болели против них и причали по дистанции всякие гадости. Что в 2023 году не выглядит чем-то удивительным.

"Сегодня мы видели, как российские болельщики радовались промахам Вали Семеренко, как они кричали нам по трассе, вспоминая войну, как кричали "промахнитесь, падайте"... Я бежала, и не верила в то, что они такое могут кричать. Это не те люди, которые выходят на трассу и болеют за спорт", – рассказывала Пидгрушная.

Для Украины на тот момент эта награда стала всего вторым "золотом" зимних Олимпиад после победы фигуристки Оксаны Баюл на Играх 1994 года. И Сочи пришлось слушать "Ще не вмерла".

А вот Россия свое "серебро" потеряла. 27 ноября 2017 года МОК дисквалифицировал россиянок Вилухину и Яну Романову за допинг и лишил сборную РФ награды в эстафете. 1 декабря 2017 года была наказана и Ольга Зайцева. И хоть позже Вилухина и Романова были оправданы скандальным решением CAS, Зайцева оспорить свою дисквалификацию не сумела, поэтому медаль за эстафету им не вернули.

Любопытно, что после Олимпиады-2014 наши биатлонистки-емпионки только четыре раза выступали вместе. Это связано с тем, что сначала перерыв взяла Пидгрушная, успевшая поработать в Министерстве спорта. А затем в декрет ушла Вита Семеренко, вернувшись на этапы Кубка мира только в сезоне-2017/2018.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина в женской эстафете установила исторический антирекорд чемпионатов мира по биатлону.

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