Украина в женской эстафете установила исторический антирекорд чемпионатов мира по биатлону

Женская сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Дарьи Блашко, Любви Кипьяченковой и Елены Билосюк финишировала 14-й на чемпионате мира в немецком Оберхофе. Всего участвовало 16 команд.

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Ключевым для результата стал заключительный этап, который бежала Билосюк. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 не смогла совладать с порывами ветра и ушла на три штрафных круга.

Для нашей страны это стало наихудшим выступлением на мировых первенствах за всю историю. До этого антирекордом была 9-я позиция.

Также Украина прервала свою серию из четырех подиумов подряд в эстафетах ЧМ. До этого наши соотечественницы завоевывали серебряные медали в 2017-м, а затем бронзовые награды с 2019-го по 2021-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля сборная Украины, которая была представлена Александрой Меркушиной и Дмитрием Пидручным, заняла в Оберхофе 15-е место в одиночной смешанной эстафете (синглмикст), что стало наихудшим показателем в этой дисциплине за все время участия на мундиалях.

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