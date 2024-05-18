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Биатлонист сборной Украины женился на сестре Пидручного. Фото

Максим Иншаков
Биатлон
2 минуты
1,9 т.
Биатлонист сборной Украины женился на сестре Пидручного. Фото

27-летний биатлонист сборной Украины Тарас Лесюк женился на Юли Пидручной, которая является младшей сестрой украинского чемпиона мира по биатлону Дмитрия Пидручного. Тарас и Юлия обвенчались в Ивано-Франковске.

"Венчание – один из самых волнующих моментов в моей жизни. Слава Богу за то, что встретил драгоценное сокровище – любимого человека. Всегда буду помнить твое добро и буду рад отплатить тем же. Семья – это самое дорогое, что есть в жизни каждого человека. Сегодня я безгранично счастлив", – написал Лесюк.

Биатлонист сборной Украины женился на сестре Пидручного. Фото

Судя по Instagram Юлии, она занимается преподаванием английского.

Биатлонист сборной Украины женился на сестре Пидручного. Фото
Биатлонист сборной Украины женился на сестре Пидручного. Фото

Накануне торжественной церемонии венчания девушка выложила фотографию из своего номера.

Биатлонист сборной Украины женился на сестре Пидручного. Фото
Биатлонист сборной Украины женился на сестре Пидручного. Фото

А также похвасталась уроками танцев.

Биатлонист сборной Украины женился на сестре Пидручного. Фото

Также Юля призналась, что они с Тарасом заключили брачный контракт.

Биатлонист сборной Украины женился на сестре Пидручного. Фото

Напомним, что Лесюк выступает за национальную сборную Украины с 2018 года. На Кубке мира по биатлону дебютировал в сезоне 2018/2019. 

Биатлонист сборной Украины женился на сестре Пидручного. Фото

Свой лучший результат показал в индивидуальной гонке КМ 2022/23, заняв 29-е место в Рупольдинге.

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