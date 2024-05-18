Биатлонист сборной Украины женился на сестре Пидручного. Фото

27-летний биатлонист сборной Украины Тарас Лесюк женился на Юли Пидручной, которая является младшей сестрой украинского чемпиона мира по биатлону Дмитрия Пидручного. Тарас и Юлия обвенчались в Ивано-Франковске.

"Венчание – один из самых волнующих моментов в моей жизни. Слава Богу за то, что встретил драгоценное сокровище – любимого человека. Всегда буду помнить твое добро и буду рад отплатить тем же. Семья – это самое дорогое, что есть в жизни каждого человека. Сегодня я безгранично счастлив", – написал Лесюк.

Судя по Instagram Юлии, она занимается преподаванием английского.

Накануне торжественной церемонии венчания девушка выложила фотографию из своего номера.

А также похвасталась уроками танцев.

Также Юля призналась, что они с Тарасом заключили брачный контракт.

Напомним, что Лесюк выступает за национальную сборную Украины с 2018 года. На Кубке мира по биатлону дебютировал в сезоне 2018/2019.

Свой лучший результат показал в индивидуальной гонке КМ 2022/23, заняв 29-е место в Рупольдинге.

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