Беременная жена бойца MMA остановила его бой: спортивные итоги 7 мая

Беременная жена российского бойца MMA выбежала на ринг и остановила его бой, а Фьюри избили на тренировке перед поединком с Джошуа.

Кроме того, Белодед показала в Instagram фото в купальнике и в Марокко футболист встал в ворота, отбил два пенальти и вывел команду в полуфинал Кубка страны.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 7 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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