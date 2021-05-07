Беременная жена российского бойца MMA выбежала на ринг и остановила его бой. Видео

Беременная жена российского бойца смешанных единоборств (MMA) Вячеслава Дацика выбежала на ринг и остановила поединок по правилам бокса, в котором он участвовал.

В первом раунде боя против Гаджи Наврузова по кличке Автомат из лиги кулачных боев Top Dog FC Дацик пропустил несколько плотных ударов, после которых дважды оказывался на настиле. После второго падения обеспокоенная состоянием своего мужа Виктория неожиданно оказалась в центре внимания.

Она заставила Вячеслава досрочно закончить поединок, несмотря на то, что он несколько раз повторял, что с ним "все в порядке". Боец MMA с юмором воспринял эту ситуацию и предложил Наврузову все же пройти всю дистанцию до конца. Он пошутил, что для этого придет на поединок без жены.

"Гаджи! Друг! Давай закончим наш поединок?! Никакого неуважения, чисто спортивный интерес. В этот раз буду без жены", – написал Дацик у себя в Instagram.

На счету Вячеслава 13 поединков в смешанных единоборствах, 6 из которых закончились в его пользу.

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