"Запорожье" победило "Тернополь" во втором четвертьфинале Суперлиги Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 17 мая, играются очередные четвертьфиналы Суперлиги Париматч.

В первой игре дня БК "Запорожье" в тяжелом поединке победил "Тернополь" и удвоил преимущество в серии – 74:70.

В первой половине Запорожье смог завладеть 11-очковым гандикапом. Удалось это благодаря значительно большему количеству попыток попасть с игры – 35 против 24. Из них 16 мячей достались цели, тогда как у гостей только 11. Такое количество возможностей набрать очки хозяева получили благодаря хорошей игре под щитами – подопечные Валерия Плеханова сделали 20 подборов (7 в атаке) против 12 (3 в атаке) у Тернополя.

После отдыха подопечные Дмитрия Забирченко игру не улучшили. Если по итогам стартовых 20 минут была ничья по количеству потерь – 9-9, то после третьей четверти Тернополь был впереди – 18:10. Однако, несмотря на это, Запорожье возможностью не воспользовался и продемонстрировал ужасную меткость – 3 попадания из 15 попыток. Это позволило гостям сократить отставание на два балла.

В заключительном отрезке ситуация с прицелом у хозяев не улучшилась. Зато Тернополь реализовал 7 выстрелов, из которых 3 – трехочковые. Это позволило им забрать четверть в свой актив, но победить в поединке не удалось. Запорожье одержал вторую победу подряд – 74:70. Стоит отметить Майкла Кэффи, который оформил дабл-дабл – 17 очков и 10 передач.

Запорожье – Тернополь 74:70 (24:19, 23:17, 10:12, 17:22) / Счет в серии - 2-0.

Запорожье: Мальчевский 13 очков + 3 подбора, Кэффи 17 очков + 4 подбора + 10 передач, Сизов 11 + 9 подборов + 2 передач, Тихонов 5 очков + 4 подбора, Маяускас 17 очков + 3 подбора

Тернополь: Буренко 10 очков + 6 подборов + 6 передач, Кальниченко 9 очков 2 подборов, Агафонов 19 + 9 подборов + 3 передач, Кольченко 22 очков + 2 подбора + 5 передач

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Будивельник" удвоил преимущество над "Днепром" в четвертьфинале Суперлиги Париматч