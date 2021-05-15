"Будивельник" удвоил преимущество над "Днепром" в четвертьфинале Суперлиги Париматч

В субботу, 15 мая в чемпионате Украины по баскетболу состоялся очередной четвертьфинальный поединок Суперлиги Париматч. "Днепр" дома второй раз уступил "Будивельнику" 80:84.

Хозяева выходили на поединок с четким намерением отыграться после стартового поражения. Поэтому сразу взялись его реализовывать. Оказывая давление на соперника на максимальных скоростях днепряне быстро пошли вперед. На этот раз пошла игра и бросок у Террела. Также днепряне метко атаковали из-за дуги – четыре попадания в стартовой четверти. Поэтому в начале встречи хозяева вырвались на 10 очков вперед.

Киевляне попытались добавить агрессии с началом второй 10-минутки. Впрочем надолго запала не хватило. Хозяева в итоге сохранили 9 очков преимущества за первую половину. Днепряне при этом вдвое превзошли киевлян за реализацией трехочковых – 8 против 4.

После перерыва перелома не произошло, хозяева и в дальнейшем контролировали ход борьбы, увеличив общее преимущество до 15 очков.

Но самое интересное началось в заключительной четверти. У киевлян оказалось достаточно сил, чтобы значительно добавить и взяться за спасение результата. Зато у Днепра игра разладилась и еще преждевременно из-за перебора фолов покинул игру Закурдаев. Гости отыграли отставание, а на последних минутах в игре нервов не оставили днепрянам шансов.

Поэтому серия переедет в Киев с преимуществом Будивельника. Третий матч четвертьфинальной серии команды сыграют в Киеве 18 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне столичный "Киев-Баскет" одержал вторую победу над "Черкаськими Мавпами" в четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги Париматч. Команда Айнарса Багатскиса, столкнувшись с серьезным сопротивлением оппонента, все же была сильнее – 76:69.