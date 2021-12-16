13 главных побед Украины в баскетболе: от "золота" чемпионата Европы до прорыва на "мир" с тренером из НБА

В декабре мировой баскетбол празднует свое 130-летие. И несмотря на то, что украинский значительно моложе, ему есть, чем гордиться – от победителей Евробаскета до чемпиона мира по броскам сверху.

OBOZREVATEL собрал 13 главных побед украинского баскетбола времен независимости на уровне сборных, клубов и личных достижений звезд паркета.

1. В первый полноценный год независимости Украина могла получить победителя женской Евролиги, которая до 1992 года называлась Кубком чемпионов. Киевское "Динамо" Владимира Рыжова в 1992-м добралось до финала престижнейшего турнира, но в главном матче сезона уступило испанскому клубу "Дорна Годелья" – 56:66. Причем первая половина прошла в равной борьбе – 33:32, но во второй валенсийки дожали соперниц.

Видео дня

2. В 1992 году уже после развала СССР объединенная женская сборная СНГ победила на Олимпиаде в Барселоне, обыграв в полуфинале американок, а затем в решающем матче Китай –76:66. Тот золотой состав усилили и две известные украинки. Лидер киевского "Динамо" Елена Жирко, впоследствии дважды побеждавшая в Евролиге, и ее одноклубница Марина Ткаченко.

3. В 1995 году женская сборная Украины под предводительством Елены Жирко и Марины Ткаченко стала чемпионом Европы. И больше ни в одном игровом командном виде спорта этот успех нам повторить пока не удалось.

При этом Ткаченко на Евробаскете-1995 заняла пятое место среди самых результативных игроков турнира, набирая по 17,3 очка за поединок, а Жирко стала шестой по этому показателю –17,2 балла. Также Марина стала четвертой по подборам – 6,6 за игру, а следом за ней расположилась еще одна украинка Людмила Назаренко – 6,4.

4. А через год все тот же звездный тандем Ткаченко-Жирко едва не привел Украину к медалям на Олимпиаде-1996 в Атланте. В матче за "бронзу" команда Владимира Рыжова в борьбе уступила Австралии (66:56), которую до этого обыграла на групповом этапе. И многие специалисты вспоминали, что судьи того матча немного, но помогали хозяйкам следующих Игр в Сиднее.

5. В 2001 году украинский баскетболист впервые стал чемпионом НБА – центровой Станислав Медведенко добыл перстень с "Лос-Анджелес Лейкерс" бок о бок с такими легендами, как Кобби Брайант и Карл Мэлоун.

В звездной компании "Лейкерс" Медведенко дважды становился чемпионом сильнейшей лиги мира. Кто знает, сколько всего мог бы еще выиграть украинский великан, если бы не тяжелые травмы, которые в 28 лет заставили его завершить карьеру.

6. В 2005 году БК "Киев" добился первого серьезного успеха на клубном уровне для мужского баскетбола Украины. Столичная команда, которую возглавлял итальянский специалист Ренато Паскуали, заняла второе место в розыгрыше Евролиги ФИБА. На тот момент турнир считался третьим по силе в Европе, но там играли серьезные команды, как турецкие "Фенербахче" и "Бешикташ", российские "Уникс" и "Химки", израильский "Хапоэль Тель-Авив".

Обыграв в полуфинале "Фенербахче", в битве за трофей киевляне во главе с американском легионером Ламарром Гриром уступили непобедимому в том сезоне "Динамо" из Санкт-Петербурга – 74:85.

7. Через два года до финала третьего по силе еврокубка на континенте добрался мариупольский "Азовмаш". Только назывался турнир уже Еврокубок ФИБА. Украинская команда, за которую выступали Халид Эль-Амин и Сергей Лищук, провела очень мощный сезон под руководством Римаса Гирскиса.

В полуфинале мариупольцами был повержен сильный итальянский "Виртус", но в финале "Азовмаш" уступил испанской "Жироне" со счетом 72:79. За каталонцев тогда играл будущий чемпион НБА Марк Гасоль.

8. Украинка Алина Ягупова была признана лучшем молодым игроком 2012 года в Европе, что стало уникальным достижением для нашего баскетбола. "Алина – один из самых перспективных молодых игроков за последнее время, и я уверен она сделает себе имя и во взрослом баскетболе", – сказал тогда президент ФИБА-Европа Олаф Рафнссон.

И украинка оправдала надежды. Уже два сезона кряду она становится MVP Евролиги в составе "Фенербахче". А там и до победы в турнире недалеко. Ягупову также звали за океан – в женскую НБА, но она отказалась.

9. Евробаскет 2013 года до сих пор остается самым большим успехом в истории мужской сборной Украины. Команда под руководством американского тренера Майка Фрателло, где не было звезд, за исключением разве что Сергея Гладыря и американца Пуха Джеттера, сумела впервые в своей истории выбраться из группы. Даже из двух.

Безусловно, Украины с наставником из НБА стала сенсацией чемпионата Европы. "Сине-желтые" заняли шестое место, которое подарило ей пропуск на дебютный для Украины чемпионат мира-2014.

10. В 2014 году сборная Украины сыграла на своем первом и пока единственном чемпионате мира, где в составе команды Майка Фрателло появился 17-летний воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк. Выйдя на паркет в матче группового этапа против Финляндии, украинский защитник побил рекорд легендарного Арвидаса Сабониса и стал самым молодым игроком, сыгравшим на баскетбольном мундиале – 17 лет и 52 дня.

"Михайлюк умный молодой человек, у него баскетбольные мозги. Он схватывает все налету", – нахваливал тинейджера американский тренер сборной Украины Фрателло.

Сегодня Михайлюк штурмует НБА в составе "Торонто Рэпторс".

11. В 2013 году украинского игрока впервые выбрали на Драфте НБА под высоким пятым номером. Алексей Лэнь из университета Мэриленда был желанной добычей для многих, несмотря на свою травму. Но достался бигмэн из Луганской области "Финикс Санз". Но, к сожалению, из-за перелома лодыжки Алексея сначала берегли и мало задействовали, а потом не могли найти место в стартовой пятерке.

Тем не менее, украинец и сегодня не оставляет попыток заявить о себе в Америке. В прошлом сезоне он впервые вышел в плей-офф, но уже в составе "Вашингтона". А сейчас борется за место под солнцем с " Сакраменто Кингз".

12. В 2016 году женская сборная Украины стала вице-чемпионом мира по баскетболу 3х3, заявив, что серьезно намерена бороться за самые высокие места в этом виде программы. За нашу команду тогда выступали Анна Зарицкая, Дарья Завидная, Вита Горобец и Евгения Спитковская.

К сожалению, в финале украинки уступили Чехии – 11:21. Но Анна Зарицкая вошла в символическую сборную турнира.

13. В Украине живет один из лучших данкеров планеты – Дмитрий "Smoove" Кривенко. Участник известной американской шоу-команды "Гарлем Глобтроттерс" стал чемпионом мира по броскам сверху в 2016 году, а затем сумел повторить свой успех в 2018-м.

В 2020 году слэм-данк Дмитрия Кривенко, исполненный в финале сезона 2019 года, был признан лучшим в истории мирового тура по баскетболу 3×3.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Михайлюк обыграл Лэня в дуэли команд украинцев в НБА.