В Украине впервые от COVID-19 вакцинировали баскетбольную команду

Баскетбольный клуб "СумГУ", выступающий в Высшей лиге чемпионата Украины (второй по силе дивизон страны), первый среди наших спортивных команд получил вакцину против коронавируса.

Как сообщает пресс-служба БК "СумГУ", процедуру провели сотрудники Коммунального некоммерческого предприятия Сумского областного совета "Областной клинический медицинский центр социально опасных заболеваний"

"Врачи предоставили широкую информацию о вакцине, о возможных временных последствиях и после документального оформления осуществили непосредственно прививки", – говорится на сайте БК "СумГУ".

Бок о бок со спортсменами вакцинировался и начальник управления молодежи и спорта Сумской ОГА Евгений Походня, своим примером продемонстрировав серьезность ситуации. Повторную профилактическую прививку баскетболисты получат позже, согласно графику вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал спортсменов из РФ не вакцинироваться от коронавируса препаратом "Спутник V".