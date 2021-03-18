В Украине впервые от COVID-19 вакцинировали баскетбольную команду

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
2,0 т.
Вакцинация в Украине

Баскетбольный клуб "СумГУ", выступающий в Высшей лиге чемпионата Украины (второй по силе дивизон страны), первый среди наших спортивных команд получил вакцину против коронавируса.

Как сообщает пресс-служба БК "СумГУ", процедуру провели сотрудники Коммунального некоммерческого предприятия Сумского областного совета "Областной клинический медицинский центр социально опасных заболеваний"

Баскетболисты во время вакцинации

"Врачи предоставили широкую информацию о вакцине, о возможных временных последствиях и после документального оформления осуществили непосредственно прививки", – говорится на сайте БК "СумГУ".

Вакцина CoviShield

Бок о бок со спортсменами вакцинировался и начальник управления молодежи и спорта Сумской ОГА Евгений Походня, своим примером продемонстрировав серьезность ситуации. Повторную профилактическую прививку баскетболисты получат позже, согласно графику вакцинации.

Баскетболисты получили первую дозу
Клуб не стал рисковать своим здоровьем
Тренерский штаб команды тоже вакцинировался

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал спортсменов из РФ не вакцинироваться от коронавируса препаратом "Спутник V".

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