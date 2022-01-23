Успехи "Киев-Баскета" и "Будивельника": результаты Суперлиги Windrose 23 января

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 23 января, были сыграны очередные три поединка регулярного сезона Суперлиги Windrose. "Черкаськи Мавпы" дома уступили "Киев-Баскету" (73:83), "Будивельник" на своем паркете обыграл "Тернополь" (89:80), а "Запорожье" в гостях обыграл "Химик" (86:56).

У Киев-Баскета и Мавп были потери перед игрой. В Мавп из-за коронавируса отсутствовали несколько игроков и тренеров, включая Максима Михельсона. А у гостей не играли Джордан Свинг и Майкл Кеффи. Киевляне приехали в Черкассы в ранге фаворита, однако Мавпы хорошо подготовились к сопернику и ничем не уступали по игре в первой четверти. Однако следующую десятиминутку хозяева провели уже менее результативно и не столь уверенно, а Киев-Баскет продолжил регулярно набирать очки. Особенно активными у гостей были Джеймс Томсон и Илья Тиртышник. На большой перерыв киевляне ушли, ведя +9.

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На старте второй половины матча Мавпы сделали небольшой рывок и приблизились к киевлянам на расстояние четырех очков, однако несколько результативных атак Киев-Баскета восстановили им комфорта преимущество. Впрочем, ненадолго. Генри Дугат и Дювон Максвелл, которые были лидерами Мавп в этом матче, перед последним перерывом восстановили интригу, сократив отставание до 5 очков.

Решающей стала последняя четверть, где Мавпы дали бой Киев-Баскету, однако их подвела реализация. В этом компоненте гости были лучше, а трёхочковые от Джеффри Гаррета и Томсона фактически принесли победу команде. В итоге киевляне удержали победу над Мавпами, которая стала третьей в этом сезоне.

Следующий матч Черкаськи Мавпы проведут также дома и против команды из Киева – Будивельника 28 января, а Киев-Баскет 30 января проведет игру с Тернополем на выезде.

Черкаськи Мавпы – Киев-Баскет 73:83 (18:20, 19:26, 22:18, 14:19)

Черкаськи Мавпы: Хамильтон (14+4 подбора), Кольченко (10), Дугат (20+5 подборов), Шалич (12+ 6 подборов), Максвелл (17+9 подборов), Романовский (0), Здырка (0), Конате (0), Бондаренко (0), Смерич (0), Сергеев (0), Токовенко (0)

Киев-Баскет: Томсон (19+8 подборов), Вудсон (0), Войналович (0), Вашингтон (10), Скапинцев (12), Гаррет Дж. (11+7 подборов), Аникиенко (7), Тыртышник (14) ), Ковалев (10), Иванов (0)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Кривбасс" дома обыграл "Харьковских Соколов" (80:74), а "Николаев" уступил "Днепру" (68:76).