Украинцы выиграли первый матч в отборе ЧМ-2023 по баскетболу: видео лучших моментов
Баскетболисты мужской сборной Украины одержали первую победу в квалификации к чемпионату мира-2023. "Желто-синие" на паркете киевского Дворца спорта были сильнее команды Северной Македонии – 78:61.
Подопечные Айнарса Багатскиса неудачно начали игру, часто пропуская результативные атаки соперника. Однако после большого перерыва хозяева встречи выдали феноменальный баскетбол. Особенно украинцам удалась заключительная четверти.
Вашему вниманию лучшие моменты игры в Киеве.
Украина – Северная Македония – 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)
Украина : Пустовой 18о+5пд, Петров 6о+7пд, Близнец 4о+6пд, Санон, Рэндл – старт; Лукашов 13о+7пд, Сидоров 13, Липовый 12, Павлов 9, Зотов 3, Скапинцев.
Северная Македония : Крстевский 14, Мекич 10, Робев 4, Николов 3о+6пр, Симич 3 – старт; Уайли 12о+9пд, Маслинко 7о+6пд, Стояновский 6, Стаич 2, Магдевский.
Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис оценил выступление своих подопечных в поединке против Македонии в отборе ЧМ-2023.