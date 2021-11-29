Украинцы выиграли первый матч в отборе ЧМ-2023 по баскетболу: видео лучших моментов

Баскетболисты мужской сборной Украины одержали первую победу в квалификации к чемпионату мира-2023. "Желто-синие" на паркете киевского Дворца спорта были сильнее команды Северной Македонии – 78:61.

Подопечные Айнарса Багатскиса неудачно начали игру, часто пропуская результативные атаки соперника. Однако после большого перерыва хозяева встречи выдали феноменальный баскетбол. Особенно украинцам удалась заключительная четверти.

Видео дня

Вашему вниманию лучшие моменты игры в Киеве.

Украина – Северная Македония – 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)

Украина : Пустовой 18о+5пд, Петров 6о+7пд, Близнец 4о+6пд, Санон, Рэндл – старт; Лукашов 13о+7пд, Сидоров 13, Липовый 12, Павлов 9, Зотов 3, Скапинцев.

Северная Македония : Крстевский 14, Мекич 10, Робев 4, Николов 3о+6пр, Симич 3 – старт; Уайли 12о+9пд, Маслинко 7о+6пд, Стояновский 6, Стаич 2, Магдевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис оценил выступление своих подопечных в поединке против Македонии в отборе ЧМ-2023.