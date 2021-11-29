Багатскис оценил первую победу сборной Украины в отборе к ЧМ-2023 по баскетболу

Баскетболисты сборной Украины сумели дожать команду Северной Македонии в матче отборочного турнира к ЧМ-2023 благодаря терпению и характеру. Несмотря на неудачное начало, "желто-синие" сумели выдать яркую вторую половину.

Такое мнение выразил главный тренер украинцев Айнарс Багатскис на пресс-конференции после игры. Наставник нашей команды подчеркнул, что его подопечные придерживались стартового плана.

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"Перед игрой я сказал команде, что никто не выигрывает такие матчи в первой или второй четверти. Все меняется после перерыва. В начале мы искали свою игру, мы не были дисциплинированными. Македонцы играли очень дисциплинировано. Не могу сказать, что мы защищались очень плохо, но у соперника залетали сумасшедшие мячи. Во второй половине нам помогли дисциплина и терпение. Мы не отходили от своего плана. Мы дождались своего и выполнили свою работу", – прокомментировал встречу Багатскис.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стартовой игре квалификации на ЧМ-2023 по баскетболу украинцы обидно проиграли Грузии.