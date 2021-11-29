Украина добыла первую победу в отборе на чемпионат мира по баскетболу-2023

Мужская сборная Украины по баскетболу во втором туре отборочного турнира на чемпионат мира-2023 победила команду Северной Македонии. Матч в столичном Дворце спорта завершился со счетом 78:61.

Встреча началась на невысоких скоростях. Обе команды сделали акцент на индивидуальных проходах, но особую результативность эта тактика не принесла.

Македонцы, благодаря лучшей точностью были большую часть четверти в лидерах. Украина часто атаковала из-за дуги, но плохой процент не позволял рассчитывать на очковый рывок.

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За 100 секунд счет был 11:11, но затем череда потерь привела к разрыву в -6. Трехочковый на последних секундах сократил отставание 14:17.

Рисунок игры не поменялся и во второй десятиминутке. Лидировали гости, набирая очки с дальней дистанции. Максимум, что удавалось украинцам по ходу четверти это сравняться в счете.

К середине тайма два точных трюльника вновь сделали "-6" и Багатскису пришлось срочно брать минутный перерыв. Это не особо помогло и македонцы ушли на большой перерыв ведя в счете 34:30.

Вторую половину сборная Украины начала более уверенно. Артем Пустовой впервые в матче вывел команду вперед.

Это воодушевило остальных баскетболистов. Петров и Лукашов "трюльниками" при счете 41:37 вынудил наставника македонцев взять таймаут. Оставшееся время шла вязка и не очень зрелищная игра. Усилиями Ильи Сидорова "желто-синие" смогли сохранить свое преимущество.

Заключительная четверть началась с дальней перестрелки. На два трехочковых Липового, Северная Македония ответила точным броском Андрея Маслинко. Ближе к середине десятиминутки превосходство украинцев на паркете становилось все явнее. Гости явно подсели физически и за 4:45 проигрывали 52:61.

Украина словила кураж и свою игру не отдала, доведя ее до логической победы.

Напомним, что матч первого тура между Грузией и Украиной завершился победой хозяев. На паркете Дворца спорта в Тбилиси подопечные Айнарса Багатскиса со счетом 83:88 уступили команде Грузии.

Свой следующий матч Украина проведет 24 февраля 2022 года. "Желто-синие" отправятся в гости к Испании.

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