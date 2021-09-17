Украинцы уничтожили сборную России на ЧЕ U-17 по баскетболу 3х3
Мужская сборная Украины U-17 победила команду России во втором матче группового этапа чемпионата Европы 3х3 в Португалии – 21:9.
Окрыленные победой в стартовом поединке против Сербии, украинцы сразу бросились максимально давить россиян. Несколько быстрых прорывов наших ребят под кольцо, казалось, деморализовали соперника. Поэтому украинцы уверенно увеличивали отрыв, максимально используя игровое преимущество.
В итоге наша команда победила с преимуществом в 12 очков – 21:9.
С двумя победами в группе сборная Украины с первого места вышла в четвертьфинал, где сыграет со второй командой группы С. Там 18 сентября завершают борьбу между собой Беларусь, Словения и Израиль.
Напомним, 18 сентября борьбу на групповом этапе начинает женская сборная Украины U-17.
БАСКЕТБОЛ 3Х3 Чемпионат Европы U-17
Мужчины
Группа А
Россия – Украины – 9:21
Украина: Кабанов 5, Чорногрицкий 5, Семерич 6, Орешин 5
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