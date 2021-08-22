Украинки выиграли этап баскетбольной Лиги наций 3х3 U-23

Женская сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 выиграла 6-й этап баскетбольной Лиги наций, который прошел в Бухаресте. Наша команда в составе Анны Сугак, Натальи Цюбик, Вероники Любинець и Елизаветы Митиной выиграли свою группу, начав с победы над Беларусью (21:18), затем одолели Латвию (11:10), а в финальном матче победили Литву 19:15.

В финале в первые четыре минуты игры на площадке царила равновесие. Украинки выходили вперед, но латвийки их быстро догоняли в счете. Тогда наши девушки начали действовать еще активнее и это принесло результат.

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В середине матча, украинки захватила инициативу, которую уверенно сохранили до самого конца.

В полуфинале команда Владимира Холопова добыла крайне непростую победу над Латвией.

Матч выдался очень нервным, команды по очереди перехватывали инициативу. Меньше, чем за пол минуты до конца встречи, украинские баскетболистки уступали в счете – 10:9. Однако, наша девушки сумели вырвать невероятную победу – 10:11.

Как и женская сборная Украины, мужчины тоже выиграли свою группу B, но в главном матче уступили команде Литвы 20:21, которая победила в группе А.

Подопечные Тимура Арабаджи – Даниил Кич, Олег Бондаренко, Владислав Фролов и Яков Титов хорошо начали матч, поведя в счете сначала – 3:0, затем – 6:3. Однако, литовцы быстро собрались и выровняли игру.

К концу игры, команды по очереди перехватывали инициативу, а за пол минуты до конца противостояния счет на табло был равным – 20:20.

Впрочем, литовцы заставили украинцев сфолить и реализовали один из двух штрафных бросков. Это и принесло им победу – 21:20.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве завершился финальный этап летнего чемпионата Украины по баскетболу 3х3.