Определены победители Суперфинала чемпионата Украины по баскетболу 3х3

В Киеве завершился финальный этап летнего чемпионата Украины по баскетболу 3х3. Соревнования прошли на Артзаводе Платформа в ходе фестиваля Белые Ночи.

В мужском турнире за награды боролись 12 команд, которых поделили на 4 группы, по 3 коллектива в каждой. В стадию плей-офф выходили две первые команды от каждой из групп.

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По результатам четвертьфинала, пары 1/2-й сформировали "Промбудсфера" - "Профильтех Житомир" и "На чиле" – "Динамо-Одесса".

В итоге, команда из Луцка обыграла представителей Житомира – 15:12. А "На чиле" одолела одесситов – 21:16.

В финальном же поединке победу со счетом – 17:11 победила "Промбудсфера".

Золотые награды Суперфинала завоевали – Эдуард Федчук, Владимир Коцкий, Дмитрий Швагринський и Сергей Юрченко.

В турнире женщин, участие приняли 8 команд, которые были разделены на две группы А и В.

В плей-офф пробились коллективы, занявшие первое и второе места в своих квартетах - это три команды "Франковская-ПНУ" и "КСЛИ".

Зато финальную пару, достаточно ожидаемо, сформировали "Франковская-ПНУ-2" и "Франковская ПНУ-3".

В главном матче, сильнее оказалась команда "Франковская-ПНУ-2", в составе Вероники Космач, Олеси Малашенко, Мириам Уро-Ниле и Ольги Боровец. Девушки уверенно преодолели соперниц – 20:9

Изюминкой баскетбольного праздника 3х3 в Киеве, стал грандиозный данк контест, в котором приняли участие ведущие украинские данкеры.

В итоге, победу одержал чемпион мира по данков Вадим Miller Пиддубченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, месяц назад Федерация баскетбола Украины провела при поддержке генерального спонсора Parimatch грандиозный баскетбольный марафон на фестивале Atlas Weekend.