Определены победители Суперфинала чемпионата Украины по баскетболу 3х3

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
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Баскетбол 3х3

В Киеве завершился финальный этап летнего чемпионата Украины по баскетболу 3х3. Соревнования прошли на Артзаводе Платформа в ходе фестиваля Белые Ночи.

Суперфинал ЧУ по баскетболу 3х3

В мужском турнире за награды боролись 12 команд, которых поделили на 4 группы, по 3 коллектива в каждой. В стадию плей-офф выходили две первые команды от каждой из групп.

Суперлига по баскетболу 3х3
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По результатам четвертьфинала, пары 1/2-й сформировали "Промбудсфера" - "Профильтех Житомир" и "На чиле" – "Динамо-Одесса".

Суперфинал ЧУ по баскетболу 3х3

В итоге, команда из Луцка обыграла представителей Житомира – 15:12. А "На чиле" одолела одесситов – 21:16.

Суперфинал ЧУ по баскетболу 3х3

В финальном же поединке победу со счетом – 17:11 победила "Промбудсфера".

Суперфинал ЧУ по баскетболу 3х3

Золотые награды Суперфинала завоевали – Эдуард Федчук, Владимир Коцкий, Дмитрий Швагринський и Сергей Юрченко.

Суперфинал ЧУ по баскетболу 3х3
Суперфинал ЧУ по баскетболу 3х3

В турнире женщин, участие приняли 8 команд, которые были разделены на две группы А и В.

Суперфинал ЧУ по баскетболу 3х3

В плей-офф пробились коллективы, занявшие первое и второе места в своих квартетах - это три команды "Франковская-ПНУ" и "КСЛИ".

Суперфинал ЧУ по баскетболу 3х3

Зато финальную пару, достаточно ожидаемо, сформировали "Франковская-ПНУ-2" и "Франковская ПНУ-3".

Суперфинал ЧУ по баскетболу 3х3

В главном матче, сильнее оказалась команда "Франковская-ПНУ-2", в составе Вероники Космач, Олеси Малашенко, Мириам Уро-Ниле и Ольги Боровец. Девушки уверенно преодолели соперниц – 20:9

Суперфинал ЧУ по баскетболу 3х3
Суперфинал ЧУ по баскетболу 3х3

Изюминкой баскетбольного праздника 3х3 в Киеве, стал грандиозный данк контест, в котором приняли участие ведущие украинские данкеры.

Суперфинал ЧУ по баскетболу 3х3

В итоге, победу одержал чемпион мира по данков Вадим Miller Пиддубченко.

Победитель конкурса данков
Суперфинал ЧУ по баскетболу 3х3

Как сообщал OBOZREVATEL, месяц назад Федерация баскетбола Украины провела при поддержке генерального спонсора Parimatch грандиозный баскетбольный марафон на фестивале Atlas Weekend.

УкраинаКиевБаскетбол 3х3