Украинец Михайлюк провел великолепный матч в НБА

Украинский защитник "Шарлотт" Святослав Михайлюк набрал 16 очков в матче против "Чикаго" в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Лидер сборной Украины по баскетболу вышел в стартовом составе и провел на площадке 34 минуты, но его клуб проиграл 91:121.

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Для 25-летнего воспитанника школы "Черкаських Мавп" это второй выход в старте за 15 месяцев.

За поединок украинец забросил 5 из 7 двухочковых и 2 из 5 трехочковых. Это стало вторым показателем результативности в команде. Также на счету нашего соотечественника 2 подбора, 5 передач и 1 блок-шот. В пассиве Свята один фол и две потери.

В своем прошлом поединке наш баскетболист установил рекорд сезона по проведенному времени на паркете (36 минут). До этого рекордом было 30 минут в матче против "Нью-Орлеана".

Отметим, что в 16 февраля Свят установил личный рекорд результативности сезона, набрав против "Пеликанс" 15 очков.

11 февраля Михайлюк стал частью обмена между "Портлендом", "Филадельфией" и "Шарлотт" – в "Портленд" перешел Матисс Тайбулл, в "Филадельфию" Джейлен Макдениэлс, а украинский игрок отправился в "Шарлотт".

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