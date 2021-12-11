Украинец Михайлюк поставил фантастический блок-шот гиганту из "Нью-Йорка". Видео

Украинец Святослав Михайлюк отметился великолепными защитными действиями в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за "Торонто", куда он перебрался нынешним летом из "Оклахомы". Игрок сборной Украины поставил блок-шот центровому "Нью-Йорка" Митчеллу Робинсону.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" в начале четвертой четверти фантастически остановил попытку соперника, с ростом 213 см, забить мяч сверху.

В итоге встреча "Торонто" – "Нью-Йорк" завершилась победой со счетом 90:87.

Наш соотечественник сыграл на площадке чуть больше 16 минут и набрал пять очков. Свят реализовал один из двух двухочковых и один из четырех трехочковых. Также в активе Михайлюка две атакующие передачи.

Видео дня

"Торонто" – "Нью-Йорк" 90:87 (31:14, 19:28, 19:23, 21:22)

"Торонто": Трент (24), Ванвлит (17 + 11 передач), Буше (14 + 8 подборов), Сиакам (13 + 12 подборов), Барнс (12 + 15 подборов) – старт; Михайлюк (5), Ватанабе (4), Флинн (1), Шэмпени (0), Бэнтон (0).

"Нью-Йорк": Барретт (19), Рэндл (13 + 14 подборов), Фурнье (9), Ноэл (6), Беркс (1) – старт; Топпин (19 + 10 подборов), Роуз (11), Куикли (5), Робинсон (4 + 8 подборов).

Также свой поединок в НБА провел и другой баскетболист сборной Украины - Алексей Лэнь. Его "Сакраменто" на выезде одно очко уступил "Шарлотт" (123:124).

28-летний уроженец Антрацита (Луганская область) вышел в стартовом составе и провел на площадке 12 минут. За это время украинец забросил два из трех двухочковых броска и промахнулся один трехочковый, набрав 4 очка. Украинец сделал три подбора, отдал две передачи и поставил один блок-шот.

"Шарлотт" – "Сакраменто" 124:123 (37:36, 32:35, 29:28, 26:24)

"Шарлотт": Бриджес (23 + 7 подборов + 8 передач), Убре (22), Коди Мартин (19 + 8 подборов), Хэйворд (19 + 7 передач), Кэри (7) – старт; Букнайт (24), Тор (7), Джонс (3), Кулбока (0).

"Сакраменто": Фокс (31), Дэвис (19 + 8 подборов), Халибертон (15 + 7 подборов + 7 передач), Барнс (8), Лэнь (4) – старт; Хилд (15), Бэгли (15 + 10 подборов), Митчелл (10), Томпсон (6), Харклесс (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк прошлый сезон заканчивал в "Оклахома-Сити", куда был обменен из "Детройт Пистонс". "Моторы" обменяли игрока нашей сборной на атакующего защитника Хамиду Диалло.

Святослав набирал в среднем в карьере 10,3 очка и 3,0 подбора в 30 матчах за "Тандер", показав точность 43,8% с игры и 33,6% из-за дуги.

Изначально Михайлюк был ограниченно свободным агентом, но стал неограниченным, когда "Оклахома-Сити" отозвала его квалификационное предложение.

Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках.

В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс".

Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт".