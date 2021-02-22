Украина в отборе на Евробаскет-2022: итоговая таблица

Сборная Украины по баскетболу в феерическом стиле вырвала первое место в группе F отбора на чемпионате Европы 2020 года.

Команда Айнарса Багатскиса встречалась с венграми. Для выигрыша квартета "желто-синим" нужна была победа минимум в 25 очков. При поддержке зрителей в столичном Дворце спорта хозяева паркета перевыполнили поставленную задачу. Встреча завершилась со счетом 97:63.

Таким образом, в "закрутке" между Украиной, Словенией и Венгрией наши ребята оказались лучшими по дополнительным показателям. Второе место взяли словенцы, а венгры завершили квалификацию на третьей позиции.

Напомним, Евробаскет-2022 состоится в Чехии, Грузии, Германии и Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Айнарс Багатскис раскрыл планы сборной Украины на подготовку к Евробаскету-2022.