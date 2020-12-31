Багатскис рассказал, как сборная Украины будет готовиться к Евробаскету-2022

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис заявил, что хочет дать шанс проявить себя игрокам, которые раньше редко выступали за национальную команду.

В интервью официальному сайту Федерации баскетбола Украины (ФБУ) латвийский специалист рассказал, что летом он хочет собрать своих подопечных на тренировочных сборах и провести товарищеские матчи с сильными сборными, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Айнарс также отметил, что собирается дать шанс молодым баскетболистам, чтобы оценить их уровень на фоне лучших игроков Украины.

"Летом мы постараемся сделать сбор. Тем же летом будет квалификация Олимпийских игр и сами Игры. Я уже общался с некоторыми командами и надеюсь, что у нас будет возможность летом сыграть против хороших сборных, особенно против тех, которые участвуют в Олимпийских играх. Я хочу, чтобы игроки, которые раньше меньше выступали за сборную, летом сыграли против больших команд. Чтобы посмотрели со стороны на свой уровень и увидели, как они выглядят против топ-команд Европы. Также летом надо привлечь молодых игроков, чтобы посмотреть, как они выглядят на фоне лучших игроков страны. Это должен быть процесс нон-стоп, постоянно нужны микро-циклы, сборы, игры", – поделился своими планами Багатскис.

Напомним, что Евробаскет пройдет в сентябре 2022 года, а заключительные матчи отбора на турнир запланированы на февраль 2021-го в Киеве. Украина обеспечила себе путевку на чемпионат Европы, обыграв Австрию в недавнем поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, латвийский тренер нашей сборной оценил свой первый год работы в национальной команде.