Украина узнала соперников в отборе на Евробаскет-2025

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу узнала соперников по квалификации на чемпионат Европы 2025 года. По итогам жеребьевки, состоявшейся в Мюнхене, команда Виталия Степановского попала в группу А вместе со сборными Словении, Израиля и Португалии.

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На чемпионат Европы выйдут лучшие три команды по квартету. Календарь матчей отбора ФИБА определит в ближайшее время.

Результаты жеребьевки отбора на чемпионат Европы 2025:

Группа А: Словения, Украина, Израиль, Португалия

Группа В: Италия, Турция, Венгрия, Исландия

Группа С: Испания, Латвия, Бельгия, Словакия

Группа D: Германия, Черногория, Болгария, Швеция

Группа E: Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Кипр

Группа F: Греция, Чехия, Нидерланды, Великобритания

Группа G: Сербия, Финляндия, Грузия, Дания

Группа H: Литва, Польша, Эстония, Северная Македония

Квалификация на чемпионат Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024 года, 18-26 ноября 2024 года и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне.

Согласно формату три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят хозяева Евробаскета 2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд.

В группах, в состав которых входят страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках подготовки к первому этапу отбора на Олимпиаду-2024, который пройдет с 12 по 20 августа, украинские баскетболисты провели четыре спарринга. Под руководством Виталия Степановского "сине-желтые" сначала проиграли Литве, затем обыграли шведов, нанесли поражение израильтянам и провели секретный спарринг с Нидерландами с неожиданной концовкой.

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