Украина добыла вторую победу на молодежном Евробаскете-2023

Мужская молодежная сборная Украины по баскетболу в воскресенье, 9 июля, добыла свою вторую победу на проходящем в Скопье чемпионате Европы U-20 в Дивизионе В. Наши соотечественники в 3-м туре разгромили Азербайджан 94:57.

Видео дня

Нашей команде нужно занять первое или второе место в группе, чтобы выйти в плей-офф чемпионата Европы U-20 и продолжить борьбу за повышение в классе.

Как сообщал OBOZREVATEL, синя-желтая команда стартовала на турнире с важной и уверенной победе над Грузией 82:55.

Накануне подопечные Дмитрия Забирченко уступили команде Швеции 80:83.

Свой следующий поединок "желто-синие" проведут в среду, 12 июля, против Косово. Начало в 14:30 по киевскому времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!