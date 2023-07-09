Сборная Украины на последних секундах проиграла на молодежном Евробаскете-2023

Мужская молодежная сборная Украины U-20 в субботу, 8 июля, сыграла свой второй матч на проходящем в Скопье чемпионате Европы U-20 в Дивизионе В. Подопечные Дмитрия Забирченко уступили команде Швеции 80:83.

Видео дня

Украинцы феерически начали старт встречи, буквально смяв соперника. Наши соотечественники полностью доминировали на паркете, уйдя на большой перерыв при счете 43:28.

К сожалению сил на вторую половину у сборной Украины не хватило. Череда ошибок привела к тому, что за 15 секунд шведы впервые вышли вперед. У игроков из Украины было время на последнюю атаку, но она завершилась потерей.

Учитывая предстартовые прогнозы и матчи первого тура чемпионата Европы, матч Украины и Швеции был потенциальным сражением за победу в группе.

Шведы, которых сайт ФИБА перед стартом Евробаскета в Дивизионе В назвал фаворитом всего турнира, в 1-м туре обыграли Азербайджан со счетом 102:50.

Как сообщал OBOZREVATEL, синя-желтая команда стартовала на турнире с важной и уверенной победе над Грузией 82:55.

Свой следующий поединок "желто-синие" проведут в воскресенье, 9 июля, против Азербайджана. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!