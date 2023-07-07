Украинцы с разгромной победы стартовали на молодежном Евробаскете-2023

Мужская сборная Украины U-20 одержала победу в своем первом матче на чемпионате Европы по баскетболу в Дивизионе В, одолев Грузию со счетом 82:55.

Видео дня

Наша молодежная команда захватила лидерство на старте матча и, уверенно выиграв первую четверть, контролировала игру до ее завершения. Ключевым в этом матче стал фактор подбора: 26-11 в пользу сборной Украины по подборам под чужим щитом.

Как результат – 21:3 по очкам второго шанса в пользу украинской команды. К сожалению, в начале игры травму получил Павел Дзюба, на площадку больше не возвращавшийся.

Александр Кобзистый набрал 15 очков, собрал 10 подборов, отдал 6 передач и записал в актив 2 перехвата и 2 блок-шота (РЭ 19). 15 очков и 9 подборов в активе у центрового Богдана Брынюка (РЕ 15).

Свой второй матч на турнире – против одного из прямых конкурентов в групповом раунде – сборная Украины сыграет завтра, 8 июля, против команды Швеции (22:00).

Чемпионат Европы U-20. Мужчины, Дивизион В

Группа С

Скопье, Северная Македония

Грузия – Украина 55:82 (11:25, 17:12, 12:22, 15:23)

Украина: Кобзистый 15 + 10 подборов + 6 передач + 2 перехвата + 2 блок-шота, Бринюк 15 + 9 подборов + 2 перехвата, Шиманский 12 + 5 подборов, Бублик 9, Кошеватский 8 + 6 подборов + 4 передачи - 4 потери - старт , Кабанов 9, Батальский 5+8 подборов+6 передач, Зайцев 4, Сафонов 4, Дзюба 1

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетбольная Евролига объявила об отстранении российских команд от турнира в новом сезоне еврокубков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!