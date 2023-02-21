У сборной Украины изменился состав перед решающими матчами отбора на ЧМ-2023 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу начала подготовку в Риге к заключительным матчам квалификации чемпионата мира-2023, в которых сыграет против Италии и Нидерландов (билеты здесь).

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В ростере сборной произошла замена: вместо форварда Артема Ковалева, не присоединившегося к команде из-за травмы колена, в лагерь национальной команды прибыл защитник Анатолий Шундель.

29-летний защитник в этом сезоне выступает в эстонском "ТалТехе", в составе которого за 27.2 минуты в среднем за игру в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге набирает 13.8 очка, 2.5 подбора и 2.4 передачи.

За национальную сборную Украины Шундель отыграл два матча в отборе на Евробаскет-2022, набирая 8.5 очков за 21.0 минуты на площадке против Словении и Австрии.

Напомним, в последнем отборочном окне Украине для выхода на чемпионат мира нужно выиграть оба поединка и надеяться на то, что Исландия и Грузия проиграют хотя бы по одному матчу.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины не смогла выйти в финальную часть чемпионата Европы-2023.

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