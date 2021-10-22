Триллер в Кривом Рогу, победа 'Химика': результаты Суперлиги Windrose 21 октября

Южненский "Химик" одержал победу над БК "Запорожье" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose. Команда Виталия Степановского была сильнее на своем паркете – 73:64.

Команды начали поединок без раскачки. Особенно удивили гости, которые после более двух "сухих" минут выдали рывок 0:9, вынудив наставника "Химика" взять тайм-аут.

Пауза в игре дали свои плоды и южненцы не только сравняли счет, но и вышли вперед, а во втором периоде и вовсе достигли отметки в "+15".

После большого перерыва за дело взялись уже гости. "Запорожцы" обескуражили соперником блестящим отрезком, который они выиграли 10:2. "Химики" тут же ответили своими результативными действиями вернув себе двузначное преимущество в счете.

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На решающий период команды вышли при счете 56:41. Гости хоть и пытались вернуться в игру, но достать оппонента не смогли.

"Химик" – "Запорожье" – 73:64 (13:21, 25:5, 18:15, 17:23)

В другой встрече игрового дня настоящий триллер выдали новичок чемпионата "Крибасс" и "Харьковские соколы". В невероятных по интриге качелях сильнее оказались представители Первой столицы – 70:77.

Эта встреча была близкой по счету на протяжении всех 40 минут. Максимальный отрыв составил всего семь пунктов. Уже этот один факт и частая смена лидера говорят о невероятном напряжении на площадке.

"Кривбасс" не стушевался перед "Соколами" и постоянно пытался навязать свой баскетбол. После трех четвертей счет был равен – 55:55. В решающем периоде сказался опыт гостей, которые выгрызли победу.

"Кривбасс" – "Харьковские Соколы" – 70:77 (22:21, 17:23, 16:11, 22:15)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевский "Будивельник" едва не уступил последней команде Суперлиги Windrose.