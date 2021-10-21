'Будивельник' добыл неожиданно трудную победу над аутсайдером Суперлиги Windrose

Столичный "Будивельник" столкнулся с неожиданными проблемами в игре с "Тернополем" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose. Подопечные Игорса Миглиенкса лишь в овертайме сумели сломить сопротивление последней команды первенства – 92:90.

Поединок начался достаточно непрогнозируемо: "Будивельник" не просто не смог захватить инициативу, но и регулярно пропускал мячи в свою корзину. Киевлянам все же удалось остановить стартовую активность гостей и завершить первую четверть с показателем "+5".

Однако, развить успех "строителям" не удалось. Гости нивелировали отставание и снова начали вырываться вперед на два-три очка.

После большого перерыва команды продолжили своеобразное перетягивание каната. В середине четверти соперники синхронно достигли гроссмейстерской отметки в 50 очков.

Видео дня

На решающий период "Будивельник" вышел с преимуществом в шесть пунктов. Четверть началась с рывка гостей 0:4, на что столичный коллектив моментально ответил, забив пять очков подряд. Казалось, этот момент сыграл на руку команде Миглиенкса, которая доведет игру до итоговой победы, но гости совершили невероятный камбек и перевели игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке удачливее были хозяева, которые пополнили копилку двумя очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" добыл вторую победу в Кубке Европы ФИБА, обыграв на выезде у израильского "Хапоэля"