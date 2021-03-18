Победа чемпиона: результаты Суперлиги Париматч 18 марта

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 18 марта, были сыграны два поединка в Суперлиге Париматч.

Чемпион страны "Днепр" в домашнем матче обыграл "Черкаськи Мавпы" (89:69), а "Харьковские Соколы" проиграли дома "Николаеву" (68:78)

Хозяева лучше начали матч, убедительно выиграв стартовую четверть. Во второй десятиминутке Мавпы сумели остановить удачный отрезок соперника и даже минимально выиграли 10-минутку, но на общем рисунке это не отразилось.

За счет хорошей реализации трехочковых бросков, преимущества на щитах и индивидуально сильной игры от Иссуфа Санона Днепр пошел на большой перерыв, имея 11. У Мавп были проблемы с реализацией бросков с игры, в том числе существенно проигрывая сопернику в контексте дальних атак.

Эта тенденция распространилась и на вторую половину матча. Мощная третья четверть от Днепра, которую команда Дениса Журавлева выиграла 26:16, отправила Мавпы в нокдаун. Черкасс снова лучше провели вторую четверть половины - на этот раз второй - но преимущество Днепра, как на площадке, так и по счету была слишком убедительной. Чемпион Украины в третий раз в сезоне одолел Черкаськи Мавпы, выиграв домашний матч со счетом 89:69.

Днепр свою следующую игру сыграет 20 марта дома против Николаева, а Черкаськи Мавпы в этот же день противостоять в Харькове местным Соколам.

Днепр - Черкаськи Мавпы 89:69 (27:14, 20:22, 26:16, 16:17)

Днепр: Санон 19 + 6 передач, Тимофеенко 17 + 9 подборов, Кравцов 14 + 2 блок-шота, Террелл 11 Купер 5 + 9 передач + 6 подборов - старт, Коломойский 9, Корниенко 9 + 8 подборов + 4 передачи, Закурдаев 3 , Глебов 2, Бондарчук 0

Мавпы: : Янг 15 Райт 8, Конев 6, Скапинцев 6, Камерон 6 - старт Бондаренко 12 + 4 передачи, Дзюба 5, Попов 4, Ткаченко 3 + 5 подборов, Сергеев 2, Уильямс 2, русловых 0

Харьковские Соколы проиграли дома Николаеву в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч – 68:78.

Положение обязывали хозяев идти вперед, бороться победные очки. Зато гости могли играть в свое удовольствие без лишних переживаний за турнирные перспективы. И похоже этот психологический фактор таки стал сообщником гостей в первой половине.

Без чрезмерных скоростей гости то и дело прорезали защиту хозяев. Лучшая реализация преимущество под щитами позволили николаевцам уже стартовой четверть обеспечить 13 очков преимущества.

К большому перерыву хозяева сократили отставание на 6 очков.

Ожидаемого перелома по большой перемене не произошло. Напротив, гости снова усилили давление и пошли вперед. Еще более четкой стала преимущество николаевцев в реализации и на подборах. Поэтому на заключительную четверть их преимущество возросло до 16-ти очков.

Хозяева до последнего пытались спасти матч, но сил для этого явно не хватало. Поэтому Николаев завоевал вторую победу в третьем личном поединке соперников текущего сезона, нанеся удар по мечтам Соколов о плей-офф.

Следующий матч Соколы играют дома 20 марта против Черкасских обезьян. Николаев тот же день играть в Днепре.

Харьковские Соколы – Николаев – 68:78 (10:23, 25:19, 12:21, 21:15)

Харьковские Соколы: Пресли 23о + 7пд, Чумаков 15о + 9пд, Богза 13 Бояркин 8, Немца 3о + 9пд, месяц за последние 3, Пейдж 3, Мусиенко, Анисимов.

Николаев: Приймак 16 Колтер 15о + 7пр, Эдриан 13о + 12пд, Заплотинская 10 Конате 9о + 5пд, Гудвин 5о + 13пд, Боднар 5о + 6пд, Дубоненко 4, Хохоник 1.

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