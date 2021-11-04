"Прометей" добыл 11-ю победу в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 4 ноября, играются очередные поединки регулярного сезона Суперлиги Windrose. В Слобожанском чемпион Украины "Прометей" с крупным счетом победил БК "Запорожье" 91:63. В 19:00 стартовал матч "Будивельник" – "Черкаськи Мавпы". Игровой день завершится встречей "Кривбасс" – "Николаев".

Запорожье лучше начал игру, воспользовавшись большим количеством потерь и низким процентом реализации бросков по игре у хозяев. Все это в сочетании с результативной игрой Джозефа привело к 12 очкам преимущества гостей еще во время стартовой десятиминутки.

Прометей ответил во второй четверти, сумев получить минимальное 1-очковое преимущество после 20 минут игры. Результативный отрезок провел Крис Доу, своей агрессивной работой в нападении создавший фундамент для камбека Прометея. Хозяева завелись, сыграли более сконцентрированно и добавили в защите, заставив допускать большое количество потерь уже в Запорожье.

Видео дня

Судьба матча фактически была решена в третьей четверти, которую Прометей выиграл с разгромным счетом 29:6. Хозяева отправили команду Станислава Овдеенко в нокдаун, отойти после которого гости уже не смогли. У Прометея к командной защите добавилось командное нападение: хозяева доминировали в трехсекундной и создали очень большие проблемы для соперника за счет легких очков в быстром нападении.

Четвертая четверть этого матча оказалась формальностью. Прометей довел домашнюю игру до комфортной и уверенной победы, продлив серию в регулярном чемпионате до 11 матчей. Запорожцы, проведя удачно первую четверть, удержать чемпиона на дистанции не смогли — команда Ронена Гинзбурга выиграла у коллектива Станислава Овдеенко со счетом 91:63. Прометей повел в сезонной серии с Запорожьем с счетом 2-0.

Прометей 14 ноября на выезде сыграет против Николаева, а Запорожье против корабелов на выезде в следующей игре будет играть 12 ноября.

Прометей - Запорожье 91:63 (17:25, 25:16, 29:6, 20:16)

Прометей : Беликов 14, Харрисон 11 очков + 5 подборов, Эванс 9 очков + 9 подборов, Билан 8 – старт; Доу 24 очка + 14 подборов + 3 передачи, Кеннеди 15 очков + 5 подборов + 5 передач, Липовый 5, Петров, Мишула.

Запорожье : Сизов 16о очков + 5 подборов, Джозеф 13 очков + 5 подборов, Фрэнсис 12 очков + 9 подборов, Максвелл 4, Морозов – старт; Удрас 13, Соколенко 3, Михеев 2, Титов, Мальчевский

Напомним, что 31 октября в Суперлиге Windrose в Запорожье местный одноименный клуб победил "Кривбасс" (80:70). Матч БК "Тернополь" – БК "Одесса" завершился со счетом 67:75. "Прометей" обыграл "Николаев" (92:79), добыв 10-ю победу в сезоне, а "Киев-Баскет" разгромил "Химик" 102:64.