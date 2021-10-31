БК "Запорожье" обыграл "Кривбасс" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 31 октября, играются очередные поединки регулярного сезона Суперлиги Windrose. В Запорожье местный одноименный клуб победил "Кривбасс" (80:70). В 15:00 стартовал матч БК "Тернополь" – БК "Одесса", в 16:00 началась игра "Прометей" – "Николаев", а в 17:00 – поединок "Киев-Баскет" – "Химик".

В начале встречи соперники сражались за контроль над игрой. При этом демонстрировали достаточно результативную игру, включая оба более 70% попыток по игре.

Постепенно гости захватили игровое преимущество, добыв перед большим перерывом 5 очков преимущества. У гостей за это время 11 очков набрал Полайт и 10 Мотли. У запорожцев вплотную к 10-очковому пределу подошел только Джозеф – 9.

Видео дня

После перерыва у хозяев разладились действия в атаке. За третью четверть запорожцы смогли набрать всего 12 очков. Впрочем, Кривбасс не воспользовался случаем, увеличив отрыв лишь на один балл.

В заключительной 10-минутке хозяева существенно добавили. Гости не удержали давление соперника: на 25 очков запорожцев ответили только девятью своими.

Хозяева в итоге выиграли подбор (36:25), расстреляли соперника из-за дуги (7 попаданий против 3) и одержали победу в матче, позволившую оторваться от криворожцев в турнирной таблице.

Запорожье следующий матч играет 4 ноября на выезде против Прометея. Кривбасс в тот же день будет играть дома против Николаева.

31 октября

Запорожье. 14:00

Запорожье – Кривбасс – 80:70 (26:29, 17:19, 12:13, 25:9)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Харькове местные "Соколы" крупно победили "Черкаськи Мавпы" 79:59, а во втором матче "Днепр" уступил дома "Будивельнику" 87:100.