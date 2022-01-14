'Прометей' выиграл 23-й матч подряд: результаты Суперлиги Windrose 14 января

Безоговорочный лидер регулярного чемпионата Суперлиги Windrose "Прометей" добыл невероятно тяжелую победу над "Николаевом" в очередном матче первенства страны по баскетболу. Команда Ронена Гинзбурга на своей площадке с большим трудом дожали во второй половине последнюю команду турнирной таблицы – 103:84.

Со стартовых секунд игры хозяева начали доказывать свой статус фаворита. К середине первой четверти "Прометей добился преимущества в семь очков, однако после этого баскетболисты из Слобожанского начали испытывать серьезные трудности.

Игроки хозяева выглядели уставшими, так как еще в среду провели матч Лиги чемпионов. "Николаев" сполна воспользовался этим преимуществом, вернулся в игру и принялся регулярно забивать легкие очки.

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Во второй 10-минутке подопечным Гинзбурга удался рывок, который привел к "+9" на табло в их пользу. Однако гости снова успешно отыграли отставание.

В перерыве наставнику "Прометея" удалось встряхнуть команду. Очень быстро игроки хозяев добились двузначного преимущество в счете, что позволило им почувствовать себя гораздо увереннее.

На решающий период лидер первенства вышел с отрывом в 17 пунктов, который им удалось отстоять и довести игру до 23-й подряд победы в нынешнем розыгрыше чемпионата. "Прометей" продолжает идти со 100%-показателем набранных очков.

"Прометей" – "Николаев" – 103:84 (25:23, 24:25, 29:14, 25:22)

В еще одной встречи 14 января "Запорожье" потерпело домашнее поражение от новичка лиги "Кривбасса".

"Запорожье" – "Кривбасс" – 66:71 (13:15, 16:14, 20:16, 17:26)

Как сообщал OBOZREVATEL, БК "Прометей" проиграл в первом матче плей-ин баскетбольной Лиги чемпионов.