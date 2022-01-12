"Прометей" проиграл в первом матче плей-ин Лиги чемпионов ФИБА

Баскетбольный клуб "Прометей" из Слобожанского проиграл в первом матче плей-ин Лиги чемпионов ФИБА. Поединок на выезде в Израиле против "Хапоэля" из Иерусалима завершился со счетом 95:70.

Сложно сказать, что случилось с украинской командой на старте игры, хотя Ронен Гинзбург и выражал опасения, что из-за большой игровой паузы он переживает за команду. Получилось, что стартовая пятерка просто не успевала за игроками Хапоэля, у которых пошли дальние броски. В результате счет рос с неприятными для гостей цифрами – 22:3, 29:8 и в итоге 40:16 после первой четверти.

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За первые 10 минут баскетболисты Хапоэля попали 14 из 16 своих бросков, в том числе 9 из 10 дальних. У Прометея было 4 из 8 точных дальних плюс только 1 из 8 точных двухочковых. Как Ронен Гинзбург не пытался тайм-аутами сбить темп игры соперника или подбодрить своих подопечных – ситуация на паркете не менялась.

Выровнять игру Прометеем удалось во второй четверти. Хотя по ходу разница была 30 очков (59:29), но на большой перерыв украинской команде удалось сократить ее до 22 очков – 62:40. Во многом это удалось благодаря Сидорову (13 очков первой половины), Харрисону (11 очков) и потому, что реализация Хапоэля упала до 64,5%, в том числе трехочковых 63% (12 из 21).

Если на тот момент у болельщиков Прометея была надежда на удивление, то ее убили первые 6 минут третьей четверти, которые наша команда проиграла 0:13. Конечность Прометей провел лучше и немного подправил свое положение, но, учитывая, что на площадку вышли Мишула и Беликов, было понятно, что Ронен Гинзбург уже начал думать о следующей игре команд.

Последнюю четверть Прометей выиграл 23:17, но это уже ничего не значило.

Второй матч противостояния до двух побед состоится в Запорожье 18 января. В плей-ине не важна разница мячей, поэтому для Прометея еще ничего не потеряно.

Лига чемпионов. Плей-ин. Матч 1

12 января, Иерусалим, Израиль

Хапоэль – Прометей 95:70 (40:16, 22:24, 16:7, 17:23)

Хапоэль: Адамс 18, Гейтс 3+9 подборов, Браймон 6+5 подборов, Обасохан 19, Сегев 2 – старт; Ариэль 24, Доврат 9, Воркман 8+7 подборов, Эгбуна 4, Гершон 2, Давид 0

Прометей: Харрисон 13, Липовый 14, Билан 5+8 подборов, Доу 5+5 подборов + 5 передач, Кеннеди 0 – старт; Сидоров 15, Стефенс 8, Петров 5, Лукашов 3, Мишула 2, Беликов 0

Победитель пары получит место в топ-16 турнира и сыграет в группе К против испанской Уникахи, румынского Клужа и победителя пары плей-ин Игокеа – Остенде.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов "Прометей" финишировал третьим в квартете А (3 победы/3 поражения), пропустив вперед немецкий Людвигсбург, испанский Тенерифе и опередив итальянскую Сассари.