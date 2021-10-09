"Химик" переиграл "Кривбасс" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 9 октября, играются очередные поединки в Суперлиге Windrose. В первом матче дня южненский "Химик" дома обыграл "Кривбасс" 75:59. Второй поединок между БК "Одессой" и МБК "Николаевом" начался в 16:00.

Команды начали игру не очень результативно, много промахиваясь. В Кривбасса точность в первой четверти составила 31%, тогда как у Химика - 44%. Но результат южненцев был обусловлен игрой Джонса, который за первые 10 минут успел набрать 11 очков. Это позволило хозяевам по ходу четверти вести 8 очков и выиграть ее 18:13.

Где-то в том же русле проходила и вторая четверть, которую Химик имел все шансы выиграть с тем же счетом, но судьи решили, что за секунду до перерыва фол со центре площадки Рябчука был неспортивным и поставили три штрафных, два из которых Полайт реализовал. Таким образом, на большой перерыв команды ушли при счете 36:28.

Видео дня

Куда эффективнее Кривбасс сыграл в третьей четверти благодаря Коренюку, который повел свою команду вперед и гости почти сравняли счет. Только трехочковое попадание Морриса с сиреной позволило Химику начать четвертую четверть с +5 преимущества.

А там Химик сделал еще один рывок, доказал свое преимущество до +12 (опять включился Джонс, который был близок к дабл-дабл с рекордными для себя в этом сезоне 19 набранными очками) и получил психологическое преимущество в концовке. В результате Химик лишь укрепил свое лидерство в счете, выиграв в итоге 75:59.

Южненский Химик в следующих матчах 15 октября сыграет на выезде с харьковскими Соколами, а затем 17 октября проведет матч в Днепре против местной команды. Кривбасс 14 октября дома примет Будивельник, а через два дня также дома встретится с Черкаськими Мавпами.

Химик – Кривбасс 75:59 (18:13, 18:15, 18:21, 21:10)

Химик Спенсер 15 Джонс 19 + 9 подборов, Ковляр 5, Антипов 6, Мироненко 6 – старт; Эдвин 8 + 5 подборов + 5 передач, Моррис 9, Козак 4, Рябчук 3, Сорочан, Завадский, Клевзуник

Кривбасс: Коренюк 16 + 12 подборов, Полайт 13 + 5 подборов, Попович 7, Коупленд 8 + 10 подборов, Артамонов 3 – старт; Латкович 5 + 5 подборов + 5 передач, Мотли 4, Фролов 3, Бондарчук 0, Старцев, Лихой

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК Прометей добыл уверенную победу над "Черкаськими Мавпами" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose. Действующие победители первенства были сильнее на своей площадке – 100:54.