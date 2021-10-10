БК 'Запорожье' обыграл 'Черкаськи Мавпы' в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 10 октября, играется большой матч-день в Суперлиге Windrose. В первой встрече БК "Запорожье" обыграл "Черкаськи Мавпы" 82:75. В 15:00 началась игра БК "Тернополь" – "Харьковские Соколы", а в 16:00 стартовали поединки "Киев-Баскет" – "Днепр" и "Прометей" – "Будивельник".

Оба соперника неудачно стартовали в чемпионате. У "Мавп" в активе только победа против "Будивельника" в первом матче из четырех. У запорожцев вообще ни одной победы в четырех матчах. Поэтому оба настраивались на победу в очном противостоянии.

После стартовых +4 от гостей казалось, что именно они захватят игровое преимущество, пытаясь сразу прижать соперника. Однако хозяева ответили на это рывком 9: 0, главным вдохновителем которого стал Дейшон Фрэнсис. Поэтому игра выровнялась, стартовое преимущество одном из соперников не удалось захватить.

Видео дня

Постепенно гости оторвались вперед, воспользовавшись преимуществом в реализации. Лидером атак гостей стал Азек Хамильтон. За первую половину он набрал 14 очков, реализовав при этом 4 из 5 трехочковых.

В третьей четверти произошел ключевой перелом в матче. Черкассы на большую часть игрового времени 10-минутки потеряли лидера результативности Хамильтона. После столкновения он долго приходил в себя на скамейке запасных. Хозяева тем временем объединились, максимально сосредоточено сыграли в защите и добавили агрессии в атаке. Поэтому запорожцы пропустили только 11 очков, набрав более вдвое больше. В итоге они вернули себе лидерство, отрываясь на 11 очков от гостей.

Запаса оказалось достаточно, чтобы отразить попытки Мавп отыграться в заключительной четверти и завоевать первую победу в сезоне.

Запорожье следующий поединок играет 15 октября в Тернополе. Черкаськи Мавпы 14 октября будут играть в Николаеве.

Суперлига WINDROSE

Регулярный чемпионат

10 октября

Запорожье. 14:00

Запорожье – Черкаськи Мавпы – 82:75 (21:22, 17:23, 25:11, 18:20)

​ ​

​

Новость обновляется...

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне южненский "Химик" дома обыграл "Кривбасс" 75:59, а поединок между БК "Одесса" и МБК "Николаев" завершился со счетом 79:76 в пользу хозяев.