'Прометей' обыграл 'Мавпы' в Суперлиге Париматч: результаты 16 апреля

БК "Прометей" из Каменского одержал победу над "Черкаськими Мавпами" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Команда Ронена Гинзбурга была сильнее соперника на своем паркете – 70:62.

Игра стартовала в рваном темпе. "Прометей" вначале ушел в отрыв на пять очков, а затем оказался в роли проигрывающей стороны. Впрочем, к концу первой четверти хозяева сумели добиться преимущества в девять пунктов.

Во второй 10-минутке подопечные Гинзбурга держали оппонента на комфортной дистанции, однако после большого перерыва "Мавпам" удался камбэк. Коллектив Максима Михельсона сумел не только нивелировать отставание, но и выйти вперед.

Но команда из Каменского достаточно быстро оформила для себя комфортные "+7". Судьба поединка решилась в заключительной четверти, где хозяевам удалось удержать добытое преимущество.

В другой игре "Запорожье" без проблем разобрался с "Николаевым" на своем паркете – 95:63.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичный "Будивельник" уверенно победил "Одессу" в Суперлиге Париматч.