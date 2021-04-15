"Будивельник" уверенно победил "Одессу" в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 15 апреля, состоялся единственный поединок в Суперлиге Париматч.

Во втором домашнем матче недели киевский "Будивельник" на домашней площадке уверенно обыграл "Одессу" 91:65.

Несмотря на три победы одесситов в предыдущих встречах, хозяева подходили к этому матчу в статусе фаворита. Добавило проблем команде Олега Юшкина отсутствие сразу трех ведущих игроков задней линии - Юрия Кондракова, Клима Артамонова и Дюка Монди. Но даже несмотря на эти потери, гости сумели завладеть преимуществом на старте матча, выиграв первую четверть со счетом 23:12.

Но ответ киевлян, которые не продемонстрировали соответствующей концентрации в дебюте игры, была еще более мощной, чем рывок соперника. Вторую десятиминутку подопечные Игорса Миглиниекса выиграли 34:14, добыв 9 очков преимущества перед большим перерывом. Киевляне реализовали 7 из 17 трехочковых, выиграли подбор и использовали результативную игру от исполнителей, начинали матч со скамейки. Опять выделялся Гейб Дево, который после 40 очков в матче против Химика, набрал 14 еще в первой половине игры против Одессы.

Фактически точку в этом матче была поставлена в третьей четверти, которую Будивельник выиграл со счетом 30:7, сняв все вопросы о победителе. Команда Миглиниекса играла быстро, не видя соперника, у которого, кажется, не осталось физических и моральных сил противостоять агрессивной игре киевлян. Описывать то, что происходило в четвертой четверти особого смысла нет, ведь Будивельник спокойно довел матч до более чем уверенной победы, выиграв со счетом 91:65.

Будивельник свою следующую игру сыграет в воскресенье, 18 апреля, в Черкассах против Мавп , а Одесса в этот же день будет ждать в гости на чемпиона Украины Днепр.

Будивельник- Одесса 91:65 (12:23, 34:14, 30: 7, 15:21)

Будивельник: Дэвенпорт 14 + 6 подборов, Р. Джонсон 8 + 6 передач + 5 подборов, Кобец 7, Джефферсон 3, Буртт 0 + 6 передач - старт, Дево 19 + 8 подборов + 5 передач, Джонсон 17 + 12 подборов, Кожемякин " Кожемякин 16 + 5 передач + 4 подбора, Козлов 5, Журавлев 2, Хижняк 0

Одесса: Блэйлок 16 + 6 передач + 6 подборов, Новиков 16 Заяц 9, Браун 8 + 11 подборов + 5 передач Носков 4 - старт, Бриджман 4, Воевода 3, Давидюк 3, Прокопенко 2

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Прометей" на родной площадке в Каменском одолел "Николаев" (110:82), "Запорожье" победил "Черкаськи Мавпы " (78:69), а чемпион Украины "Днепр" впервые в сезоне обыграл "Киев-Баскет" (90:79).