"Киев-Баскет" выиграл битву лидеров Суперлиги Париматч: результаты 5 марта

Столичный "Киев-Баскет" победил "Прометей" в битве лидеров Суперлиги Париматч.

На площадке Дворца спорта "Венето" команда Айнарса Багатскиса была убедительнее соперника – 72:61.

Игра оправдала ожидания болельщиков своей напряженностью. Команды подтвердили статус фаворитов сезона, выдав баскетбол высокого уровня. Старт встречи остался за хозяевами, которые очень здорово действовали на своем щите и с первой четверти начали держать оппонента на дистанции в 5-6 очков.

Во втором периоде киевляне взвинтили темп игры, что вылилось в рывок 13:4. Отлично себя проявлял Сергей Павлов. который в итоге набрал 14 очков.

Этот момент стал фундаментом будущего успеха киевлян. После большого перерыва "Киев-Баскет" продолжал держать инициатива в своих руках. Тем не менее, гостям удалось сократить отставание в счете до семи очков, но столичный коллектив молниеносно вернул себе двузначное преимущество.

В последнем периоде хозяева не дали сопернику шанса вернуться в игру и удержали победу.

"Киев-Баскет" – "Прометей" – 72:61 (23:17, 17:11, 14:11, 18:22)

В другой игре БК "Тернополь" одержал победу над "Запорожьем". Подопечные Дмитрия Забирченко были сильнее на своей площадке – 86:79.

Поединок подарил болельщикам яркий и результативный баскетбол. С первых минут гости шокировали соперника рывком 11:0. Этот момент заставил наставника "Тернополя" взять тайм-аут, дабы привести своих подопечных в чувство.

Внесенные коррективы помогли Забирченко стабилизировать игру его команды и уже к концу первого периода хозяевам удалось сравнять в счете. А во второй четверти "Тернополь" начал еще более плотно наседать на защиту запорожцев, что привело к 10-очковому преимуществу.

После большого перерыва тернопольчане продолжили сохранять свой отрыв. Гости пришли в себя к концу третьего периода. Подопечным Валерия Плеханова удалось сократить отставание до двух пунктов, однако тут же получили в свою корзину 10 очков подряд.

В итоге "Тернополь" сумел без особых проблем довести поединок до третьей в сезоне победе над "Запорожьем".

"Тернополь" – "Запорожье" – 86:79 (21:20, 26:16, 21:22, 18:21)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Будивельник" добыл уверенную победу в Суперлиге Париматч.