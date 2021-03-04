"Будивельник" добыл уверенную победу в Суперлиге Париматч

Киевский "Будивельник" добыл уверенную победу над МБК "Николаевом" в чемпионате Украины по баскетболу. Поединок в Суперлиге Париматч завершился со счетом 91:77.

Киевляне по-хозяйски из первых атак пошли вперед. Счет в матче открыли два подряд дальние попадания Бурта и Девенпорта. Впоследствии Кобец добавил третье попадание из-за дуги. Еще до середины игрового времени стартовой четверти Будивельник имел 14 очков преимущества. И гости постепенного пришли в себя и стали наращивать сопротивление. На 6 дальних попаданий соперника николаевцы ответили тем же, но меньшего количества попыток. Со средней дистанции николаевцы также были меткими. Поэтому к большому перерыву от преимущества Будивельника осталось только 6 очков.

После перерыва еще некоторое время в поединке держалось равновесие. Николаев отыграл еще один балл общей разницы. И на заключительную четверть матча больше сил осталось у хозяев. Поэтому киевляне вернули преимущество в 14 очков и получили 13-ю победу в сезоне.

Киевляне следующий матч играет 11 марта в Тернополе. Николаев на следующий день будет играть на выезде против Химика.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта "Прометей" добыл уверенную победу над "Днепром" в очередной встрече регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.