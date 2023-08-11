Состав сборной Украины изменился на 75%: кого не досчитался Степановский по сравнению с заявкой на Евробаскет-2022

Уже на этой неделе, 12 августа, сборная Украины по баскетболу под руководством Виталия Степановского стартует в пред-олимпийском турнире. В Стамбуле наша национальная команда с семью другими сборными разыграет одну путевку на олимпийский квалификационный турнир, который состоится уже следующим летом.

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Почти каждая команда, которая в эти выходные стартует в предолимпийской квалификации в Турции, Польше или Эстонии, не досчитается одного или нескольких лидеров.

Так, в составе сборной Болгарии нет действующего MVP Евролиги Саши Везенкова, недавно подписавшего контракт с "Сакраменто". Не приехали в болгар натурализованные американцы Коди Миллер-Маккинтайер и Ди Бост. Израиль будет играть без форварда Вашингтона привлечь в сборную Неэмию Квета, который в прошлом сезоне вошел в символическую пятерку G-лиги. И даже Турция, которая на домашний турнир планировала собрать всех своих звезд, осталась без Седи Османа, который после еще одного успешного сезона в Кливленде был обменен в "Сан-Антонио Сперс".

Впрочем, пожалуй, больше всего изменился состав сборной Украины. Для сравнения возьмем Евробаскет-2022, в который наша команда ездила почти оптимальным составом. По сравнению с заявкой на тот турнир, у нас остались только три игрока – Виталий Зотов, Вячеслав Бобров и Артем Пустовой.

Кого же сборная Украины не досчиталась этим летом и по каким причинам?

Денис Лукашов ("Прометей") – 15 матчей в Еврокубке (4,1 очка, 1,3 подбора, 1,5 передачи), 24 матча в ЛЕБЛ (6,9 очка, 2,4 подбора, 2,9 передачи)

Илья Сидоров ("Прометей") – 14 матчей в Еврокубке (7,6 очка, 1,9 подбора, 1,5 передач), 19 матчей в ЛЕБЛ (10,0 очка, 2,4 подбора, 4,2 передачи)

Иван Ткаченко ("Прометей") – 18 матчей в Еврокубке (2,7 очка, 1,3 подбора, 0,5 передач), 23 матча в ЛЕБЛ (6,0 очка, 3,4 подбора, 0,9 передачи)

Этих трех игроков мы объединили вместе, потому что представители Прометея перенесли операции еще во время (Лукашов) или сразу после завершения клубного сезона (Сидоров, Ткаченко) и их отсутствие было понятно еще задолго до объявления ростера национальной сборной этим летом.

Иссуф Санон ("Прометей") – 21 матч в Еврокубке (8,0 очка, 2,0 подбора, 2,2 передачи), 27 матчей в ЛЕБЛ (11,0 очка, 2,4 подбора, 3,1 передачи)

Александр Липовой ("Прометей") – 21 матч в Еврокубке (4,6 очка, 1,9 подбора, 0,8 передач), 29 матчей в ЛЕБЛ (6,2 очка, 2,8 подбора, 1,4 передачи)

Еще два игрока "Прометея", которые не помогут сборной этим летом. Санон был на Евробаскете, Липовой из-за травмы прошлогодний чемпионат Европы пропустил, но вызвался в сборную после этого.

Оба игрока прибыли на сбор команды, но покинули расположение национальной команды из-за повреждений.

"Липовый потренировался с нами полтора дня – вечерняя тренировка 15 числа и две тренировки 16 июля. Еще до начала сбора он проходил медосмотр и, к сожалению, у него не очень хорошие результаты этого медосмотра и врачи запретили ему получать большие нагрузки. Поэтому ему прописали курс лечения, он восстанавливается и готовится к сезону.

Санон еще за 10 дней до начала сбора позвонил по телефону и рассказал о том, что он травмировался во время индивидуальной работы. Мы делали все, чтобы Иссуф восстановился, он работал в индивидуальном режиме. Он работал с тренером по физической подготовке, пытался участвовать в командных тренировках, но, к сожалению, его беспокоит травма и было принято решение, чтобы он готовился к сезону. Он не может работать на 100%", – рассказывал Виталий Степановский.

Алексей Лэнь ("Сакраменто") – 25 матчей в регулярном сезоне НБА (1,7 очка, 2,4 подбора, 0,5 передачи), 7 матчей в плей-офф НБА (2,7 очка, 2,9 подбора, 0,1 передачи)

Следующий блок – игроки в США. Алексей Лень в начале сбора находился без клуба и уже во время подготовки сборной подписал новый контракт с "Сакраменто". Плюс по словам Степановского у Лэня были проблемы с документами и хоть его в сборной ждали, игрок не прилетел в Европу.

Святослав Михайлюк (без команды) - 13 матчей за "Нью-Йорк Никс" в регулярке (1,6 очка, 0,5 подборов, 0,1 передачи), 19 матчей за "Шарлотт" в регулярном чемпионате НБА (10,6 очка , 2,4 подбора, 2,7 передач)

Другой наш легионер в НБА вообще пока не решил клубные вопросы на следующий сезон. По слухам, у Михайлюка есть варианты с "Бостоном" в НБА и "Панатинаикосом" в Европе, но сейчас находится без клуба.

"У наших ребят, играющих в НБА, есть некоторые проблемы. Они без контрактов. Алексей Лень испытывает проблемы с документами. Святослав также ждет контракт. Когда ребята их подпишут и завершат все хлопоты с документами, они сразу приедут в сборную.

Так же, и у Максима Шульги – есть определенные проблемы с визой. Он решает этот вопрос. Сейчас очень сложно сказать окончательно, кто сможет доехать до сборной", – говорил Степановский.

Дмитрий Скапинцев (без команды) – 40 матчей за "Вестчестер Никс" в G-Лиге (6,9 очка, 5,5 подбора, 1,3 передачи)

Как и остальные наши игроки в НБА, Скапинцева ждали в сборной после решения вопросов с контрактом на следующий сезон. Скапинцев после сезона в G-Лиге сыграл в Летней лиге и получил шанс пройти сборы с Нью-Йорк Никс, поэтому он готовится к сезону и надеется заработать контракт в НБА на следующий сезон.

Богдан Близнюк (без команды) - 13 матчей за "Будивельник" в Кубке Европы ФИБА (10,5 очка, 6,3 подбора, 4,2 передачи), 10 матчей за "Шоле" в чемпионате Франции (8,7 очка, 2 ,6 подбора, 1,8 передач), 3 матча за "Шоле" в плей-офф чемпионата Франции (6,7 очка, 3,7 подбора, 1,0 передачи)

Богдан Близнюк этим летом пропускает матчи сборной из-за серьезных семейных обстоятельств.

Владимир Герун ("Сендай") – за "Бетис" в чемпионате Испании сыграл 29 матчей (8,3 очка, 6,6 подбора, 1,5 передачи)

У Геруна есть давняя проблема с коленом, плюс он сам рассказывал после сезона, что имел несколько микро-повреждений по ходу сезона, поэтому он скептически высказывался относительно своего приезда в сборную.

"У него было достаточно повреждений. Потому не думаю, что смогу помочь сборной. Буду еще раз разговаривать с тренером. Но чувствую, что вряд ли смогу быть в лагере сборной этим летом, – говорил Герун.

"О Владимире Геруне его беспокоит колено. Он хочет окончательно его залечить и подготовиться к следующему сезону", – это уже слова Степановского.

Тренерский штаб дал Владимиру восстановиться до сезона, который он проведет в японском клубе Сендай, с которым подписал контракт на год.

Кроме упомянутых игроков, не смогли присоединиться к сборной молодежи Александр Кобзистый (его клуб "Мега" не захотел отпускать игрока после сборной U-20 еще в одну сборную) и Максим Шульга (у него проблемы с документами, поэтому он не приехал из США). Плюс Сергей Павлов травмировался в предпоследней контрольной игре против Израиля и тоже не сыграет в Турции, а Анатолий Шундель хоть и находится с командой, но из-за травмы не сыграл ни в одной из товарищеских игр.

Из тех, кто еще вызывался в сборную в последнее время нет только Владимира Конева, который летний сезон начинал в сборной Украины 3х3, и Артема Ковалева. Причина их отсутствия не сообщалась, но здесь скорее тренерское решение Виталия Степановского, который сегодня не видит этих игроков в сборной.

С другой стороны, Александр Ковляр дебютировал за сборную после Евробаскета, но уже стал важным игроком команды, Павел Крутоус и Андрей Войналович готовились к Евробаскету-2022, но не вошли в финальную заявку, а Вячеслав Петров, Александр Мишула и Вячеслав Кравцов (особенно последний) – опытные игроки сборной, которые раньше были основными, но по разным причинам не вызывались в последнее время в сборную. Все они проверенные надеющиеся бойцы продемонстрируют свой класс и подарят нам не одну победу в Турции.

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