Сборные Украины получили нового генерального спонсора перед решающими матчами отбора Евробаскета-2025

Женская и мужская сборные по баскетболу получили поддержку накануне решающих матчей отбора на чемпионаты Европы. Инвестиционная группа BGV Group Management – новый генеральный спонсор национальных команд страны.

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Федерация баскетбола Украины и BGV Group Management Геннадия Буткевича заключили партнерское соглашение по спонсорству, которое предусматривает поддержку участия сборных Украины в международных матчах.

"Мы рады объявить о начале сотрудничества с инвестиционной группой BGV, которая вносит большой вклад в развитие украинского спорта и теперь становится генеральным спонсором мужской и женской сборных Украины по баскетболу. В наше сложное время поддержка спорта – это большое дело. Уверен, что от нашего партнерства с BGV Group Management выиграют обе стороны, и это только старт нашим долгосрочным отношениям. Мы благодарны компании за поддержку", – отметил генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский, комментируя спонсорство.

Логотип BVG появится на форме сборных Украины уже в ближайших матчах квалификации к чемпионату Европы 2025 года. Напомним, женская сборная Украины сыграет матчи отбора на континентальное первенство 6 и 9 февраля, а мужская следующие игры проведет 21 и 24 февраля.

"Почему мы поддерживаем спорт? Потому что показывать силу украинцев на международной арене, как никогда, своевременно. Демонстрировать нашу устойчивость и борьбу за лидерство – важно и важно это делать по всем направлениям: спорт, литература, музыка, кинематограф, бизнес. Вдохновляясь несокрушимостью Сил Обороны, здесь, в тылу, так же важно генерировать большие и маленькие гражданские победы, чтобы в дальнейшем из них строить новую Украину. Мы уверены, что баскетбольное лидерство, за которое борется Украина – неотъемлемая часть нашего международного спортивного имиджа – яркого, настойчивого, крепкого и профессионального", – отметил Геннадий Буткевич.

BGV Group Management – это инвестиционная группа Геннадия Буткевича, основанная в 2015 году для создания инновационных, передовых, высокоэффективных бизнесов, ориентированных на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Инвестиционная группа имеет ряд бизнес-направлений, в рамках которых развивает проекты по добыче, энергоэффективности, ритейлу, девелопменту, образованию и спорту.

На сегодняшний день BGV насчитывает более 2 000 работников в 9 областях Украины, где находятся мощности компании. Инвестиции в добычу и последующую обработку сырья являются одним из основных фокусов группы. За 8 лет компания инвестировала более 100 млн долларов США в украинские горнодобывающие проекты, которые потенциально выведут Украину в мировые лидеры по отдельным направлениям.

Помимо инвестиций в критическую инфраструктуру и стратегические отрасли экономики компания BGV Group Management продолжает развивать спорт как имиджевое направление Группы. Компания активно поддерживает как региональные детские и юношеские инициативы, так и профессиональный спорт международного уровня. В частности, на сегодняшний день BGV имеет до 10 спортивных направлений, в которые систематически инвестирует как партнер, а также развивает ряд благотворительных инициатив, связанных с детским и ветеранским спортом.

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