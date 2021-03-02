Сборная Украины по баскетболу поднялась в рейтинге ФИБА

Сборная Украины поднялась на одно место и стала 28-й в рейтинге национальных команд Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Как сообщается на официальном сайте организации, подопечные Айнарса Багатскиса обошли Китай благодаря хорошему выступлению в заключительных матчах отбора на Евробаскет-2022. Среди представителей Старого света наша команда занимает 16-е место.

Напомним, что сначала Украина добыла непростую победу над Словенией, которая является действующим чемпионом нашего континента, а затем разгромила Венгрию. Это позволило нашей сборной занять первое место в отборочной группе.

В первой десятке сильнейших национальных команд мира произошло несколько изменений: Греция поменялась местами с Францией, а Италия ворвалась на десятую позицию. Полностью список лучших сборных мира выглядит следующим образом:

1. США – 781,8 очков;

2. Испания – 721,3;

3. Австралия – 667;

4. Аргентина – 662,4;

5. Сербия – 662;

6. Греция – 658,4;

7. Франция – 656;

8. Литва – 634,6;

9. Россия – 613,3;

10. Италия – 596,4.

...

28. Украина – 376,4.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео и фоторепортаж после феерической победы Украины над Венгрией в заключительном матче отбора на Евробаскет-2022.