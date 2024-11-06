'Ривне' в матче-качелях Суперлиги Favbet обыграло 'Запорожье'

БК "Ривне" одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одержав в днепровском СК "Шинник" "Запорожье" со счетом 70:66.

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Ривняне лидировали в счете в течение всего матча, но запорожцы не отпускали соперника далеко и постоянно держали интригу в этом матче. В частности, и в конце игры, когда преимущество "Ривне" за две с половиной минуты до конца игры составляло лишь одно очко. Но попадание Брауна и трехочковый Рябого, забивший четыре дальних броска во второй половине, став икс-фактором "Ривне", закрыли этот матч.

"Запорожье" лучше соперника двигал мяч и выиграл подбор, но "Ривне" имело более высокий процент реализации трехочковых бросков (12/13, 38%) и допустил меньшее количество потерь.

Лучшим игроком матча стал Алексей Соловьев, помогший своей команде 22 очками, 8 подборами, реализовав 4 из 9 трехочковых бросков (РЭ 22).

После 8 сыгранных матчей в активе "Ривне" 6 побед, "Запорожье", сыграв 6 матчей в сезоне, выиграл всего один матч.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Днепр, СК "Шинник"

"Запорожье" – "Ривне" 66:70 (13:20, 18:14, 15:17, 20:19)

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