Победа 'Будивельника': результаты Суперлиги Париматч 11 марта

В четверг, 11 марта, в чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные поединки в Суперлиге Париматч.

"Тернополь" проиграл дома "Будивельнику" (77:82), "Запорожье "на выезде обыграло "Харьковских Соколов" (74:65), а "Прометей" одержал выездную победу над "Днепром" (67:72).

Команды сразу максимально вошли в борьбу. При этом темп пытались задавать хозяева. Строитель догонял соперника уже после нескольких стартовых атак. Впрочем делал это достаточно агрессивно, превосходя тернопольчан на подборах даже под их щитом. Поэтому уже к концу стартовой 10-минутки киевляне вышли вперед.

С началом второй четверти хозяева перехватили инициативу, постепенно отыгрывая отставание. На большой перерыв в счете почти восстановился паритет – 39:40.

Завершение первой половины запомнилось курьезным эпизодом, когда Дэвенпорт с таким рвением атаковал сверху кольцо Тернополя, что сдвинулся с места целую конструкцию щита. Ушло несколько минут на восстановление игры.

Третья четверть также не выявила победителя встречи. На заключительную 10-минутку команды ушли при абсолютного равенства.

Лишь под конец встречи киевляне вырвались вперед и не позволили тернопольцам спастись, несмотря на отчаянные попытки. Поэтому Строитель завоевал первую победу в сезоне против Тернополя в третьем очном поединке.

Тернополь следующий матч играет 19 марта дома против Химика. Строитель сыграет 14 марта выездной поединок против Киев-Баскета.

Тернополь – Будивельник (Киев) – 77:82 (14:20, 25:20, 21:20, 17:22)

Тернополь: Агафонов 19о + 7пд, Келхон 13о + 5пд + 5пр, Югба 12о + 11пд + 5пр, Боуи 12о + 5пд + 6пр, Сандул 8о + 6пд, Кольченко 7, Кальниченко 6, Головчик, Буренко.

Строитель: Дэвенпорт 22о + 13пд, Б. Джонсон 16о + 12пд + 7пх, Дево 13 Бурт 12о + 9пр, Кобец 8, Звонов 6, Горбенко 5, Яковичс, Кожемякин.

Поединок в Днепре начался с больших скоростей. Команды обменивались бросками и меткость была лучше именно у хозяев. Они смогли реализовать 9 (2 трехочковых) выстрелы, тогда как гости – 5 (0 трехочковых). Однако, днепряне значительно больше фолили, чем подопечные Виталия Черния с удовольствием пользовались. Прометей забросил 6 из линии против 0 у соперника. Это позволило не отпустить Днепр в большой отрыв.

С преимуществом +4 у хозяев, команды начали вторую 10-минутку. Подопечные Дениса Журавальова серьезно в ней уступили на подборах, в командной игре и по количеству ошибок. Прометей сделал 12 ребаунд против 7, исполнил более передач – 7 против 5, и на тот момент сделал 4 потери, тогда как соперник – 8. Кроме этого, представители Каменского перебрасывали своих визави – 9 (1 трехочковый) против 4 (2 трехочковых ). Это позволило гостям повести 2.

После большого перерыва Днепр смог забрать третью четверть, но не повести в игре. Хозяева реализовали 2 из 4 дальних бросков и 4 из 7 из краски. Прометей в свою очередь потерял много возможностей из-за дуги, но реализовал такое же количество - 2 выстрела из 7, и 4 из краски. С игры команды набрали равное количество очков, но днепряне забросили еще 1 штрафной. Поэтому, минимально приблизились к сопернику отставая всего на 1 балл.

В заключительной части Прометей полностью переиграл соперника. Подопечные Черния реализовали 7 (2 трехочковых) выстрелов против 4 (2 трехочковых) у Днепра. Интересно, что эти два броска с дальнего расстояния были важны для гостей. Липовый и Петров отличились за полторы минуты до конца матча и получили для команды предпочтение +6. Таким образом, Днепр не смог взять реванш и уступил – 67:72.

Днепр – Прометей 67:72 (20:16, 13:19, 17:16, 17:21)

Днепр: Террелл 15 очков + 5 подборов + 2 передач, Кравцов 6 + 9 подборов, Глебов 14 очков + 3 подбора + 1 передач, Натяжка 5 очков 2, Санон 13 очков + 6 подборов + 3 передач

Прометей: Эванс 20 очков + 10 подборов + 2 передач, Лукашов 8 очков + 3 подбора + 7 передач, Стефенс 15 очков + 7 подборов + 2 передач, Петров 9 очков + 9 подборов + 4 передач, Луценко 4 очков + 4 подбора + 1 передач, Сидоров 8 очков + 3 передач

Харьковские Соколы проиграли дома Запорожью в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч – 65:74.

Несмотря на опасения тренера гостей по физического и психологического состояния команды, гости достаточно уверенно начали поединок. При результативной игре Кефе и партнеров запорожцы выиграли стартовую четверть в 6 очков.

Однако во второй четверти увеличить преимущество не удалось. Зато хозяева постепенно почти отыграли отставание.

Тон атакам гостей с началом второй половины задал дальний попадание Михеева. На заключительную четверть запорожцы уже имели 11 очков запаса.

Этого преимущества гостям оказалось достаточно, чтобы удержать победный результат. Таким образом запорожцы прервали трехматчевую серию поражений.

Харьковские Соколы следующий раз играть 13 марта дома против Прометея. Запорожье в тот же день играть в Днепре.

Как сообщал OBOZREVATEL, предварительные поединки в Суперлиге Париматч прошли 7 марта. "Киев-Баскет" в овертайме минимально обыграл "Запорожье" (89:88), "Харьковские Соколы" победили дома "Химик" (72:63), "Одесса" на выезде проиграла "Днепру" (90:85), а " Тернополь "уступил дома" Прометей " – 83:89.