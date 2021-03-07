Победы "Тернополя" и "Соколов": результаты Суперлиги Париматч 7 марта

В воскресенье, 7 марта, в чемпионате Украины по баскетболу происходят очередные поединки в Суперлиге Париматч.

"Харьковские Соколы" победили дома "Химик" (72:63), а "Тернополь" уступил дома "Прометею" – 83:89.

Харьковские Соколы на старте поединка попытались уйти в отрыв, на что Химик впоследствии ответил жестким прессингом. В итоге первая 10-минутка завершилась при равном счете.

Харьковчане все же продолжали попытки навязывать южненцам свою игру. Перед большим перерывом Соколы получили 9 очков преимущества. Ключевым стало преимущество хозяев в реализации.

С началом второй половины Химик взялся постепенно сокращать отставание. Впрочем Соколы не позволяли гостям окончательно отыграть отставание. Также помешала южненцам крайне низкая реализация трехочковых – только 3 из 26 за матч. Поэтому Харьковские Соколы впервые в сезоне победили Химик.

Харьковские Соколы следующий матч играют дома 11 марта против Запорожья. Химик 12 марта предстоит сыграть дома против Николаева.

Харьковские Соколы – Химик (Южный) – 72:63 (13:13, 25:16, 16:20, 18:14)

Харьковские Соколы: Пресли 21о + 5пд, Бояркин 9, Шевченко 8о + 6пд, Чумаков 8о + 5пд, Граф 8, Луна 7, Богс 5, Немца 4, Пейдж 2, Анисимов.

Химик Нельсон 22о + 11пд, Салливан 12о + 7пд, Войналович 12 Зотов 7о + 9пд, Марченко 5, Мироненко 2, Антипов 2, Ковляр 1, Рябчук 6пд, Рахимшаиков.

Тернополь слишком самоуверенно начинал встречу. Прометей воспользовался настроением соперника, нокаутировав стартовым давлением. При счете 2:12 Дмитрий Забирченко вынужден был брать тайм-аут. И это особо не помогло. Стартовую четверть тернопольцы проиграли в 10 очков.

Во второй четверти Тернополю удалось стабилизировать игру и почти отыграть отставание. Однако к концу второй четверти Прометей сделал рывок, вернув 11 очков преимущества.

После перерыва хозяева не оставляли попыток спасти поединок. Заключительную четверть команды начинали при шестиочковой разнице в пользу гостей. Тернопольчане вплотную подбирались к сопернику, но окончательно взять контроль над игрой так и не смогли. Прометей отразил финальный натиск хозяев, завоевав вторую победу в трех личных встречах сезона.

Тернополь следующий матч играет 11 марта дома против Будивельника. Прометей тот же день играть в Днепре.

Тернополь – Прометей (Каменское) – 83:89 (18:28, 22:23, 18:13, 25:25)

Тернополь: Кольченко 23 Агафонов 13 Югба 12о + 8пд + 7пр, Боуи 12 Буренко 7, Келхон 6, Сандул 5о + 7пд, Кальниченко 5о + 5пд.

Прометей: Эванс 22о + 8пд, Петров 20о + 16пд + 7пр, Стивенс 17о + 5пр, Липовый 16о + 5пд, Лукашов 8о + 9пр, Сидоров 5о + 5пд, Майерс 1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта "Киев-Баскет" победил "Прометей" в битве лидеров Суперлиги Париматч. На площадке Дворца спорта "Венето" команда Айнарс Багатскиса была убедительнее соперника – 72:61.