"Запорожье" в тяжелом матче победил "Тернополь": результаты Суперлиги Париматч 1 мая

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 1 мая, играются три поединка в Суперлиге Париматч.

"Запорожье" дома смогло переиграть "Тернополь" (82:74), "Прометей" нанес поражение "Киев-Баскету" (86:71), а "Черкаськи Мавпы" играют с "Одессой".

Прометей в домашнем матче принимал Киев-Баскет - победителя регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Гости лучше начали матч, выиграв первую четверть. Как оказалось, стартовый отрезок стал единственным, в котором команде Айнарс Багатскиса удалось опередить хозяев матча. Уже во второй десятиминутке и после большого перерыва подопечные Ронена Гинзбурга преимущество не отдавали. Отобрав лидерство на экваторе второй четверти, хозяева лидировали до конца игры.

Ключевой для Прометея стало преимущество на подборах, которое оказалось тотальным - 48 против 32 и 15 против 11 на чем щите. При этом Прометей атаковал с высоким процентом с дальней дистанции (12/21 трехочковых - 51%), играл типичный для себя быстрый и агрессивный баскетбол.

Киевляне, которые уже не имеют никаких турнирных задач в регулярном чемпионате, к такой игре оказались не готовы, пропустив в трех четвертях подряд более 20 очков и набрав меньше 20. Максимальный отрыв Прометея в этом матче составлял 19 очков и команда из Каменского получила довольно убедительную победу со счетом 86:71, сравняв, таким образом, счет в сезонной серии.

Также Прометей сравнялся по показателям в турнирной таблице с Днепром и сейчас занимает второе место в турнирной таблице.

Прометей - Киев-Баскет 86:71 (19:21, 23:17, 21:15, 23:18)

Прометей: Вон 23 + 5 подборов + 4 передачи, Петров 14 + 7 подборов - 5 потерь, Сидоров 12 + 4 передачи, Беликов 11 + 8 подборов, Майерс 10 + 5 подборов - старт, Лукашов 7 + 5 подборов, Эванс 6 + 11 подборов, Липовый 3 + 4 передачи, Пирогов 0, Климов 0, Бринюк 0

Киев-Баскет Месси 15 Тибодо 9, Крутоус 7, Ковалев 4, Близнюк 2 + 6 подборов - старт, Янг 13 + 5 передач, Павлов 10 + 5 подборов, Мишула 6, Коренюк 4, Дубровин 1, Шевчук 0

В первой четверти хозяева продемонстрировали прекрасную результативность. 12 из 16 выстрелов попали в цель, среди которых 3 трехочковых. Тернополь в свою очередь сделал точно такое же количество попыток попасть с игры, но реализовал 50 процентов бросков.

Во второй 10-минутке команды бросали меньше, но прицел лучшим оставался у Запорожье – 7 попаданий из 14 попыток, тогда как у соперника – 4 из 13. Кроме того, подопечные Валерия Плеханова увереннее выглядели под щитами, о чем и демонстрирует статистика подборов – 17 на 12. на большой перерыв Тернополь ушел с отставанием в 10 очков.

После отдыха Запорожье сделало рывок 7-1, но Тернополь смог отпустить соперника в космический отрыв. Стоит отметить дисциплинированность команды Дмитрия Забирченко – за три четверти их соперник лишь 4 раза бросал с линии, и все в третьей четверти. Зато Тернополь на тот момент 10 очков набрал именно благодаря штрафным.

В заключительной части Запорожья смогло сохранить свое преимущество и победить 82:74. Стоит отметить Майкла Кэффи, который продемонстрировал очень результативную игру набрав 33 очка, сделав 9 передач и 4 подбора.

Запорожье – Тернополь 82:74 (27:21, 14:10, 18:19, 23:24)

Запорожье: Мальчевский 5 очков + 4 подбора, Кэффи 33 очков + 4 подбора + 9 передач, Грицак 9 очков 2 подборов + 1 передач, Сизов 12 + 5 подборов + 4 передач, Тихонов 10 очков + 5 подборов, Маяускас 8 очков 2 подборов

Тернополь: Югба 13 очков + 6 подборов + 3 передач, Головчик 3 очков 2 подборов + 1 передач, Агафонов 14 + 5 подборов + 2 передач, Келхон 21 очков + 5 подборов + 8 передач, Кальниченко 16 очков + 6 подборов

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне южненский "Химик" одержал убедительную победу над "Харьковскими Соколами" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.