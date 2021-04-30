"Химик" добыл уверенную победу в Суперлиге Париматч: результаты 30 апреля

Южненский "Химик" одержал убедительную победу над "Харьковскими Соколами" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Команда Виталия Степановского была сильнее на своей площадке – 82:72.

Встреча началась в достаточно равной борьбе. Соперники поочередно выходили вперед и долгое время на табло сохранялось равенство. Однако в середине первой четверти "химикам" удалось взять матч под контроль и добиться преимущества в семь очков.

После этого во втором периоде хозяева очень быстро добились двузначного перевеса в счета. Южненцы в этой время уверенно держали "Соколов" на дистанции. Особо ярко себя проявлял американский форвард хозяев Тайрелл Нельсон, который в итоге набрал 27 очков.

К большому перерыву команды пришли при счете 53:39 в пользу "Химика". В третьей четверти подопечные Степановского продолжали держать контроль над игрой. Лишь единожды "Соколам" удалось приблизиться к сопернику на расстояние 10 пунктов.

В заключительной 10-минутке гости попытались совершить камбэк. Им удался рывок 2:7 в середине четверти, но "химики" тут же ответили точным трехочковым и довели игру до итоговой победы.

"Химик" – "Харьковские Соколы" – 82:72 (24:17, 29:22, 16:18, 13:15)

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